DCNews Stiri Explozie la Ambasada SUA din Oslo / video
Data actualizării: 14:52 08 Mar 2026 | Data publicării: 14:51 08 Mar 2026

Explozie la Ambasada SUA din Oslo / video
Autor: Ioan-Radu Gava

drapelul statelor unite ale americii Foto: Unsplash

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Oslo a fost vizată de o explozie într-un posibil act terorist.

Ambasada SUA la Oslo a fost în noaptea de sâmbătă spre duminică ţinta unei explozii, care nu a făcut nicio victimă şi a provocat "pagube materiale minore", dar poliţia a anunţat că ar putea fi vorba de un act terorist şi caută unul sau mai mulţi atacatori, relatează AFP și Agerpres.

"O ipoteză este că a fost vorba de un act terorist, dar nu ne concentrăm exclusiv pe această pistă. Trebuie să rămânem deschişi la posibilitatea altor cauze", a declarat Frode Larsen, şeful unităţii comune de investigaţii şi informaţii a poliţiei, pentru postul public de televiziune NRK, în marja unei conferinţe de presă.

Explozia a afectat intrarea în secţia consulară a ambasadei în jurul orei 01:00 (00:00 GMT), conform poliţiei.

Imaginile difuzate de mass-media au arătat cioburi de sticlă în zăpada din faţa intrării, precum şi crăpături pe o uşă groasă de sticlă şi urme negre pe sol, la baza uşii, probabil cauzate de explozie.

Nivel ridicat al amenințării teroriste în Norvegia

Anchetatorii au examinat locul faptei peste noapte, în timp ce echipe cu câini, drone şi elicoptere au fost desfăşurate pentru a căuta "unul sau mai mulţi potenţiali autori", a precizat poliţia din Oslo într-un comunicat.

Incidentul a fost descris ca fiind "inacceptabil" într-un comunicat al ministrului norvegian de externe, Espen Barth Eide, care a indicat că este în contact cu ministrul justiţiei, Astri Aas-Hansen, şi cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Eric Meyer.

"Cazul este în prezent investigat de poliţie şi de serviciile norvegiene de securitate internă (PST)", a adăugat ministrul.

Nivelul de ameninţare în Norvegia rămâne la trei pe o scară de cinci din noiembrie 2024, a declarat purtătorul de cuvânt al PST, Martin Bernsen, pentru AFP.

El a refuzat să spună dacă au fost făcute ameninţări împotriva intereselor americane din Norvegia înainte de explozie.

Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu au fost plasate în alertă maximă din cauza ofensivei lansate împreună cu Israelul împotriva Iranului pe 28 februarie. Mai multe dintre ele au fost ţinta atacurilor din partea Teheranului.

