€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Data publicării: 18:20 10 Mar 2026

UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Autor: Dana Mihai

UE recomandă statelor membre UE recomandă statelor membre "care pot" să reducă taxele pe energie-Imagine realizata cu AI

Dan Jorgensen a recomandat statelor din Uniunea Europeană să reducă taxele la energie pentru a compensa scumpirile provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marţi statelor membre care îşi permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

"Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm", a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Reduceri posibile de aproximativ 200 de euro pe an pentru consumatori

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

Citește și: UE va analiza opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie

Care sunt opţiunile în faţa creşterii preţurilor la energie?

"Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor" în Europa, nici a "preţului carbonului", a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează "îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă", a subliniat comisarul european, referindu-se la discuţiile în curs cu Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Europa nu are probleme de aprovizionare, dar prețurile sunt sub presiune

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situaţia este diferită în alte părţi ale lumii, a precizat Jorgensen. "De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios", a adăugat comisarul european. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

taxe energie UE
preț energie Europa
facturi energie Europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie
Publicat acum 30 minute
UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Publicat acum 35 minute
SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Publicat acum 49 minute
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Publicat acum 53 minute
Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 8 ore si 54 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close