UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a recomandat marţi statelor membre care îşi permit să reducă taxele pe energie, în special la electricitate, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu, informează AFP.

"Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm", a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg.

Reduceri posibile de aproximativ 200 de euro pe an pentru consumatori

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

Citește și: UE va analiza opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie

Care sunt opţiunile în faţa creşterii preţurilor la energie?

"Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor" în Europa, nici a "preţului carbonului", a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează "îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă", a subliniat comisarul european, referindu-se la discuţiile în curs cu Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Europa nu are probleme de aprovizionare, dar prețurile sunt sub presiune

Nu există nicio problemă de aprovizionare în Europa în acest moment, dar situaţia este diferită în alte părţi ale lumii, a precizat Jorgensen. "De asemenea, suntem foarte conştienţi de faptul că această situaţie evoluează foarte rapid şi că există şi o chestiune de preţ pe care trebuie să o luăm foarte în serios", a adăugat comisarul european.