Cât timp se poartă mărțișorul. Ce să faci cu șnurul alb-roșu după ce îl dai jos
Data publicării: 10:03 09 Mar 2026

Cât timp se poartă mărțișorul. Ce să faci cu șnurul alb-roșu după ce îl dai jos
Autor: Doinița Manic

imagine cu martisor Mărțișorul nu se aruncă la gunoi. Asta aduce ghinion, conform tradiției. Foto: Pixabay

Mărțișorul simbolizează începutul primăverii și reînvierea naturii, din acest motiv se dăruiește pe 1 martie. Dar cât timp trebuie să îl purtăm totuși în piept? Iată ce spune tradiția.

Mărțișorul, acel mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, simbolizează nu doar începutul primăverii, cu și renaștere, reînviere. Le oferim mărițișoare celor dragi nu doar ca un element ornamental, ci și ca expresie a urărilor de noroc, sănătate și protecție.

VEZI ȘI: Trei legende românești despre Mărțișor. Ce înseamnă, de fapt, firul alb-roșu

Cât timp se poartă mărțișorul conform tradiției

Potrivit tradiției, mărțișorul trebuie purtat pe parcursul lunii martie, încă din prima zi a lunii și până la finalul acesteia. În unele zone ale țării se spune că mărțișorul trebuie purtat până la apariția primelor flori de primăvară - ghiocei, brândușe sau toporași. Un alt obicei spune că mărțișorul se poartă începând cu 1 martie, timp de nouă zile, adică până pe 9 martie, perioadă cunoscută drept „Zilele Babelor”.

În Dobrogea în schimb, unii păstrează obiceiul de a purta mărțișorul până la sosirea berzelor.

Prin purtarea mărțișorului în luna martie marcăm retragerea iernii și instalarea primăverii. Putem purta acel șnur alb-roșu fie la încheietura mâinii, fie la piept. Dacă se întâmplă ca șnurul să se deterioreze sau chiar să se rupă, conforrm tradiției, asta marchează simbolic încheierea ciclului hibernal și începutul unei noi etape.

Ce să faci cu șnurul de la mărțisor

Deși după ce le poartă, majoritatea românilor aruncă la gunoi mărțișoarele sau le păstreză ca amintire, tradiția spune că acesta trebuie legat de ramurile unui copac înflorit sau așezat în ghivece. Asta ne-ar aduce noroc și protecție pe tot parcursul anului, conform tradiției. Aruncarea mărțișorului la gunoi ar aduce ghinion.

În alte zone ale țării, mărțișorul este așezat pe pervazul ferestrei, la ușă ori chiar la coarnele animalelor din gospodărie. Se spune că așa alunga spiritele rele și protejează locuința. În alte regiuni, tradiția spune că mărțișorul trebuie aruncat spre cer atunci când oamenii zăresc prima barză sau prima rândunică.

martisor
traditie
primavara

martisor
traditie
primavara
Comentarii

