DCNews Stiri Fiica lui Victor Ponta, exclusă dintr-un avion ce a zburat cu 14 scaune goale din Dubai
Data actualizării: 22:48 06 Mar 2026 | Data publicării: 20:55 06 Mar 2026

Fiica lui Victor Ponta, exclusă dintr-un avion ce a zburat cu 14 scaune goale din Dubai
Autor: Tiberiu Vasile

Abuz în serviciu sau greșeală? Fiica lui Ponta lăsată pe dinafară de Țoiu în criza Orientului Mijlociu. Val Vâlcu ridică o întrebare esențială OANA ȚOIU / Inquam Photos / Octav Ganea

Fiica fostului premier Victor Ponta, Irina, a fost exclusă de pe zborul de repatriere, stârnind critici politice și polemici asupra responsabilității Oanei Țoiu. Val Vâlcu a ridicat o întrebare esențială.

Într‑un context internațional deja tensionat de conflictul din Orientul Mijlociu și de operațiunile complexe de repatriere organizate de autorități, scena politică de la București a fost zguduită joi de un scandal cu implicații juridice și morale. Fiica fostului premier Victor Ponta, aflată temporar în Emiratele Arabe Unite, a fost, potrivit familiei, exclusă de pe lista pasagerilor unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, într‑o cursă care a pornit spre România cu 14 locuri libere.

Reacțiile nu au întârziat: tatăl adolescentei, Victor Ponta, a acuzat public conducerea MAE, în special ministra Oana Ţoiu, de „abuz în serviciu” și de discriminare, susținând că intervenția a lăsat‑o pe Irina singură într‑o zonă de risc și a mobilizat valuri de critici în mediul politic și mediatic.  Familia a anunțat deja demersuri legale. Mama tinerei, Daciana Sârbu, a confirmat că va formula o plângere penală. Totodată, și fostul primar Cristian Popescu‑Piedone a inițiat deja o asemenea plângere. Jurnalistul Val Vâlcu, Cristian Zelca, președintele SNPPC, și Alexandru Kocsis, politician Forța Dreptei, au fost prezenți în platoul de la România TV și au comentat subiectul. Val Vâlcu a pus o întrebare esențială în acest „scandal politic fără precedent”.

14 locuri libere

Cristian Zelca: „Dacă te cheamă la consulat, atunci clar ești pe listă. Nu te jos după din autocar ca să-ți spună că nu mai ești pe listă, doar că a sunat ministra Țoiu. Doar în urma prestației de ieri de la conferința de presă, doamna ar trebui să-și dea demisia. Faptul că a ocolit răspunsurile, faptul că reporterii au fost solidari între ei și au pus aceeași întrebare, în mod insistent, 'domne, ați sunat sau nu ați sunat', erau lucruri care trebuiau lămurite la conferința de presă. Totuși, potrivit doctrinei partidului din care dânsa face parte, acum dânsa este penală. Așa defineau dânșii penalul. Dacă cineva întocmea o plângere penală pe numele Zelca, atunci Zelca devenea automat penal. Așa era pentru ei. Trebuia să plece din funcția publică, deși noi încercam să atragem atenția că există prezumția de nevinovăție, că penal este cel împotriva căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească care a rămas definitivă. Nu e așa de simplu. Dacă tot are acum un dosar, conform partidului dânsei, este o penală și ar trebui să părăsească funcția publică.”

Val Vâlcu:Ar trebui explicat de ce avionul s-a întors cu 14 locuri libere, având în vedere condițiile.”

Cristian Zelca: „Exact. Nu era un avion de linie care să spună 'noi la ora 23 trebuie să decolăm. Aduceți următorii 14 de pe listă ca să-i ducem acasă'. Situația a fost excepțională, iar interesul statului e să scoată cât mai mulți români din acea situație, cât mai repede și cât mai eficient posibil.”

Alexandru Kocsis: „Avem nevoie de un punct de vedere oficial de la MAE, în care să ne explice ce s-a întâmplat. Asta e clar.”

CITEȘTE ȘI: Se adâncește controversa! Purtătorul de cuvânt al MAE declară că Irina Ponta nu a fost pe nicio listă
 

razboi
orientul mijlociu
conflict iran
dubai
victor ponta
oana toiu
val valcu
