DCNews Stiri Analistul financiar Radu Georgescu: Eu nu m-aș angaja nici pentru un salariu de 1 milion euro pe an
Data publicării: 18:44 05 Mar 2026

Analistul financiar Radu Georgescu: Eu nu m-aș angaja nici pentru un salariu de 1 milion euro pe an
Autor: Doinița Manic

imagine cu un angajat Munca la birou nu mai pare a fi la modă. Foto: Pixabay

Analistul financiar Radu Georgescu a povestit cum s-a decis să renunțe la munca în corporații și de ce acum nu s-ar mai angaja.

După pandemie, tot mai mulți români aleg să lucreze remote. Munca la birou nu mai pare a fi la modă, iar oamenii preferă joburile care le ofere libertate. Este și cazul analistului financiar Radu Georgescu, care a mărturisit că după ce timp de 10 ani a muncit în unele dintre cele mai mari corporații din lume, s-a decis că nu mai poate continua așa. Acum spune că nu s-ar mai angaja nici dacă cineva i-ar da un salariu de 1 milion euro pe an.

VEZI ȘI: "Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români

"Eu nu m-aș angaja nici dacă cineva mi-ar da un salariu de 1 milion euro pe an. Pentru mine, în cariera, este ceva infinit mai important - libertatea. Libertatea de a lucra de unde vreau, cât vreau, pentru cine vreau.

Ieri dimineața am dus-o pe fiica-mea la scoală. Pe drumul spre casă am văzut că este soare afară, am ieșit din coloana de mașini și m-am dus către autostrada spre mare. În 2 ore eram pe plajă. Am avut 2 ședințe stând la o terasă pe plajă. La prânz mi-am închis Internetul și m-am plimbat 3 ore pe plajă și m-am uitat la mare. Probabil nevoia de libertate este în ADN-ul meu.

Analistul financiar Radu Georgescu: Nu am înțeles niciodată de ce trebuia să venim toți la ora 9 la birou și să plecam toți la ora 18

După facultate, am lucrat la unele dintre cele mai mari corporații de pe planeta Pământ. Aș spune spune că am lucrat la mama și tata corporațiilor. Nu am înțeles niciodată de ce trebuia să venim toți la ora 9 la birou și să plecam toți la ora 18. Nu am înțeles niciodată de ce trebuia să stăm ore în sir în ședințe. Nu am înțeles niciodată de ce trebuia să facem PowerPoint-uri și să le prezentăm. Nimeni nu asculta ce se prezinta în PowerPoint-uri. După 10 ani de coporații, am spus că este prea mult", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe profilul său de Linkedin, explicând că acum muncește printr-o aplicație care îi permite să poată lucra de oriunde.

Analistul spune că dacă înainte de pandemie ședințele online păreau a fi ceva ciudat, acum acest stil de muncă a devenit o normalitate.

"Până la pandemie părea ciudat că vreau să fac ședințele doar online. Mereu trebuia să găsesc o scuza: că merg la dentist, că am fost inundat etc. Pentru mine pandemia mi-a validat modelul de afacere. De atunci nu am mai explicat nimănui de ce vreau să fac ședințele online", a mai povestit analistul.

Radu Georgescu
analist financiar
angajare
