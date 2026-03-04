€ 5.0959
DCNews Stiri Insula exotică unde "luxul incredibil" e accesibil și cu un buget mic
Data publicării: 20:11 04 Mar 2026

Insula exotică unde "luxul incredibil" e accesibil și cu un buget mic
Autor: Tiberiu Vasile

Insula exotică unde Rol ilustritativ. Sursa foto: Freepik

O insulă din Asia unde poți trăi un "lux incredibil" cu doar 2.000 de euro pe lună devine destinația preferată a multor pensionari din Europa și Statele Unite.

Pentru cei care visează la o viață liniștită în paradis, dar nu dispun de o mare avere, există vești bune. Revista International Living a alcătuit lista celor mai accesibile destinații pentru pensionari sau oameni cu venituri modeste în 2026, bazându-se pe experiențele expatriaților și bugetele reale folosite de aceștia. În topul clasamentului, o insulă din Asia, mai exact Sri Lanka, iese în evidență ca locul unde poți trăi „într-un lux incredibil” fără să depășești un buget moderat.

Viață confortabilă la preț redus

Conform datelor, un cuplu poate acoperi toate nevoile zilnice cu aproximativ 2.050 de euro pe lună. Această sumă include chiria unei vile pe malul mării, utilități, mese la restaurant, transport și diverse activități de agrement. Chiria pentru o vilă cu grădină tropicală și piscină privată ajunge la doar 385 de dolari lunar, iar utilitățile nu depășesc 50 de dolari.

Doi pensionari care au ales să se stabilească pe insulă spun că se descurcă „extravagant de bine” cu aproximativ 2.200 de dolari pe lună. Bugetul le permite să călătorească pe insulă, să ia mese la restaurante, să facă masaje tradiționale sau să participe la evenimente sportive și activități sociale aproape în fiecare zi.

Posibilități pentru orice buget

Unii expatriați reușesc să trăiască confortabil chiar și cu 1.000 de dolari pe lună. Secretul lor constă în folosirea transportului public și negocierea prețurilor ca localnicii. În contrast, pensionarii care preferă mai mult confort, cum ar fi o vilă colonială cu trei dormitoare și personal complet, menajeră, șofer și grădinar, pot ajunge la cheltuieli lunare de 2.800 de dolari.

Mesele în oraș sunt accesibile. Un prânz complet pentru două persoane la un restaurant internațional costă aproximativ 50 de dolari, în timp ce preparatele locale pornesc de la 2 dolari de persoană. Un brunch de lux la un hotel de cinci stele din Colombo ajunge la 40 de dolari de persoană și include șampanie, fructe de mare și friptură. Pe plajă, un festin cu homar, crab, creveți, pește și stridii costă doar 35 de dolari pentru două persoane.

În supermarketuri prețurile sunt apropiate de cele din SUA, dar piețele locale oferă adevărate chilipiruri: bananele costă 0,50 dolari/kg, peștele proaspăt pentru două persoane 3,50 dolari, iar ananasul doar 0,20 dolari. Expatriații recomandă cumpărăturile „ca localnicii” și negocierea, pentru a profita la maximum.

Transport și servicii la costuri minime

Transportul pe insulă este extrem de accesibil. O cursă de taxi de patru ore costă 70 de dolari, în timp ce trenul pentru două ore ajunge la doar 1 dolar. Tuk-tuk-urile pentru drumuri scurte pornesc de la 2 dolari, dacă se negociază tariful. Serviciile zilnice, precum masajul (sub 10 dolari/oră), tunsul (2 dolari) sau bărbieritul tradițional (1,50 dolari) fac viața ușoară și plăcută pentru cei care aleg să rămână aici. Cursurile de surf, kitesurf sau pescuit subacvatic sunt, de asemenea, foarte accesibile.

Sănătate modernă și facilități pentru pensionari

Spitalele private din Colombo oferă servicii moderne și dezvoltate, iar în afara capitalei, îngrijirile sunt simple, dar funcționale. Sri Lanka are și unul dintre cele mai accesibile programe de viză pentru pensionari din Asia, ceea ce simplifică considerabil procesul pentru cei interesați să se mute definitiv aici.

Cu plaje spectaculoase, o cultură bogată, 13 situri UNESCO și costuri reduse, Sri Lanka reprezintă o alegere ideală pentru cei care doresc să trăiască „într-un lux incredibil” fără să cheltuiască sume impresionante. Sri Lanka este locul unde un buget moderat transformă fiecare zi într-o experiență exotică, relaxantă și accesibilă.

CITEȘTE ȘI: Loc unic de muncă în Scoția pe „insula whisky-ului": Salariu mare, cazare gratuită, însă există o condiție esențială
 

sri lanka
asia
insula
pensionare
