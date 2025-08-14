O insulă preferată de turiștii români, lovită de un val de caniculă extremă: temperaturi de până la 46°C

O insulă preferată de turiștii români este lovită de un val de caniculă extremă.

Cipru trece printr-un val de căldură, meteorologii anunţând că în cursul zilei de joi temperaturile ar putea urca până la 45 de grade Celsius în zonele din interiorul insulei, transmite Agerpres, citând DPA.



Miercuri, staţia meteorologică amplasată în satul Lefkara, aflat la aproximativ 20 de kilometri distanţă de coastă, a înregistrat temperatura de 46,1 grade Celsius, conform televiziunii cipriote RIK.

Căldura, mai tolerabilă în zonele de coastă





Departamentul meteorologic din Cipru a emis o avertizare de temperaturi ridicate pentru zonele din interiorul insulei şi regiunile montane. Condiţiile sunt mai tolerabile în zonele de coastă datorită influenţei brizei marine. În acest zone temperaturile aşteptate sunt în jur de 38 de grade Celsius.



Începând de vineri temperaturile sunt aşteptate să scadă, revenind până duminică la media sezonală de aproximativ 36 de grade Celsius.

