Povestea din spatele „Parastasului Piraților Nepomeniți“ de la Sulina. Invitat surpriză în 2025

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cimitir unic în țara noastră. Legende cu pirați și prințese: Povestea aceasta poate fi comparată cu cea dintre Romeo și Julieta

Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Piraților are loc și în anul 2025, la Sulina, în perioada 15-18 mai. Evenimentul a devenit deja o tradiție pentru orașul deltaic, însă puțini sunt cei care știu care este originea sa și de ce au ajuns pirații să aibă un parastas anual și un festival care este deja cunoscut la nivel național. Gelu Tușu, organizator al Festivalului Piraților, a spus care este povestea din spatele acestui eveniment.

„Acum mai mulți ani, am venit la Sulina cu un grup de prieteni, iar barcagiul ne-a tot invitat să mergem la cimitir și să vizităm cimitirul. Noi, inițial am fost reticenți și am zis că nu vrem să vizităm, că nu avem pe nimeni acolo. A tot insistat și până la urmă am zis să mergem să vizităm cimitirul. Ne-a arătat mormintele și la un moment dat am ajuns și la cel al piratului. Zic: Ce pirat? Îmi zice: E un pirat înmormântat! / Apoi zic: Domn’le, le-a făcut cineva parastas la ăștia? La care barcagiul: Nu, că sunt morți de pe la 1800, nu mai au pe nimeni. Zic: Bine, domn’le, la anul venim noi și facem parastasul.

Am venit aceeași gașcă anul următor în primăvară și am făcut un ceaun cu fasole, un borș de pește, am venit cu colivă, am chemat preoții, am făcut slujba, după care ne-am distrat. Această petrecere a crescut de la an la an și au fost din ce în ce mai mulți care au vrut să vină. Am început să aducem trupe, iar anul acesta sper să ajungem la peste 3.000 de persoane.

În 2025, pe scenă vor fi Loredana, Cargo, Mahala Rai Banda, Lupii lui Calancea și invitatul surpriză, Gipsy Kings. Avem și artiști internaționali. Anul acesta, festivalul se desfășoară aproape de plajă, iar distracția începe pe data de 15 mai. Vrem să organizăm tot felul de jocuri, va fi și zonă de mâncare, baruri etc. Un bilet la VIP, cu transportul inclus, pe patru zile costă 800 de lei. În Săptămâna Mare acesta este redus la 650 de lei. În acest preț intră accesul la spectacol, dar cu cazarea fiecare se descurcă“, a spus, pentru DC News, Gelu Tușu, organizatorul Festivalului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News