Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată din lipsă de cvorum.

Cine nu a fost prezent la ședința de luni a CCR

Conform unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu au fost prezenți cei patru judecători propuşi de PSD la CCR, respectiv Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Amintim că ei au plecat din şedinţă şi duminică şi nu s-au mai prezentat la dezbateri.

DC News a contactat PSD, prin vocea purtătorului de cuvânt, Alexandru Rafila, pentru a afla care este poziția Partidului Social Democrat, de ce nu s-au prezentat la ședința de luni judecătorii CCR propuși de PSD.

Reacția PSD după ce ședința nu s-a ținut din motivul lipsei judecătorilor propuși de PSD la CCR

”Curtea Constituțională este Curtea Constituțională, au procedurile lor interne. De ce trebuie să avem o poziție a partidelor politice, cu privire la activitatea unui instituții a statului, care are un regulament distinct de partidele politice, de influențele politice? Prin urmare, nu cred că are rost să comentăm.

Este o instituție, care nu este, în niciun fel, legată de partidele politice. Până la urmă, numirile la CCR sunt la propunerea partidelor politice, dar au fost aprobate de Parlamentul României”, a declarat Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății și actual purtător de cuvânt al PSD.

Când va avea loc următoare ședință a CCR pe tema pensiilor speciale ale magistraților

Următoarea ședință a CCR pe tema pensiilor speciale ale magistraților va fi pe data de 16 ianuarie 2026.

Vezi și - Ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților, amânată din nou