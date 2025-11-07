Aplauze la Congresul PSD: Este un moment important să-i recâștigăm pe cei pe care i-am îndepărtat

”Astăzi este un moment important de a-i recâștiga pe cei pe care i-am îndepărtat prin decizii politice greșite sau prin lipsa de comunicare. Da, trebuie să recunoaștem, au fost greșeli și trebuie să ni le asumăm cu toții, trebuie să mergem cu încredere spre viitor. În același timp, nu putem uita istoria partidului. Mă bucur să văd astăzi, în primul rând, foștii președinți ai PSD și vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru PSD. Să-i aplaudăm cu toții (moment de aplauze în sala Congresului PSD)” a spus Corneliu Ștefan, cel care, după acest Congres al PSD, va face parte din echipa de conducere a lui Sorin Grindeanu, ca prim-vicepreședinte social-democrat.

De remarcat este că Victor Ponta și Adrian Năstase nu au aplaudat. Mircea Geoană a fost observat aplaudând.

Victor Ponta - Marian Neacșu - Adrian Năstase/ Congresul PSD/ Captură video

Paul Stănescu - Mircea Geoană/ Congresul PSD/ Captură video

