€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 14:55 07 Noi 2025 | Data publicării: 14:16 07 Noi 2025

Aplauze la Congresul PSD: Este un moment important să-i recâștigăm pe cei pe care i-am îndepărtat
Autor: Roxana Neagu

Victor Ponta - Adrian Năstase, la Congresul PSD/ foto Florin Răvdan, DCNews Victor Ponta - Adrian Năstase, la Congresul PSD/ foto Florin Răvdan, DCNews
 

Au fost aplauze pentru Adrian Năstase, Victor Ponta și Mircea Geoană, la Congresul PSD.

”Astăzi este un moment important de a-i recâștiga pe cei pe care i-am îndepărtat prin decizii politice greșite sau prin lipsa de comunicare. Da, trebuie să recunoaștem, au fost greșeli și trebuie să ni le asumăm cu toții, trebuie să mergem cu încredere spre viitor. În același timp, nu putem uita istoria partidului. Mă bucur să văd astăzi, în primul rând, foștii președinți ai PSD și vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru PSD. Să-i aplaudăm cu toții (moment de aplauze în sala Congresului PSD)” a spus Corneliu Ștefan, cel care, după acest Congres al PSD, va face parte din echipa de conducere a lui Sorin Grindeanu, ca prim-vicepreședinte social-democrat. 

De remarcat este că Victor Ponta și Adrian Năstase nu au aplaudat. Mircea Geoană a fost observat aplaudând. 

Victor Ponta - Marian Neacșu - Adrian Năstase/ Congresul PSD/ Captură video

Paul Stănescu - Mircea Geoană/ Congresul PSD/ Captură video

Urmărește aici Congresul și informațiile complete pe subiect>>>> 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

congres psd
psd
presedinte psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Autoturism lovit de tren în comuna Vidra. Patru persoane au murit
Publicat acum 7 minute
Bogdan Chirieac, culise de la Congresul PSD. Ce spune despre alianța cu AUR
Publicat acum 19 minute
De ce IVECO S-Way este un reper pentru camioanele moderne?
Publicat acum 42 minute
Semnal de la Nicușor Dan. Coaliția, aproape de compromis pe pensiile magistraților
Publicat acum 45 minute
Fost senator, reținut de DNA după ce a promis o șpagă de 1 milion de euro pentru ministrul Ionuț Moșteanu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 4 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat pe 06 Noi 2025
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close