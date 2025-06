PSD intră la guvernare. Vicepremier şi 6 ministere

"România are nevoie acum de rațiune și de soluții realiste! În această perioadă de schimbări, este esențial să ascultăm fiecare voce, să corectăm greșelile și să continuăm să construim!

I-am ascultat astăzi pe colegii din Consiliile Politice Județene și Consiliul Politic Național și am ales calea politică pe care va merge PSD în următoarea perioadă: cea a asumării și responsabilității față de români!

De câte ori PSD a făcut parte din Guvern, a adus responsabilitate și rațiune. PSD este Partidul Rezultatelor! O demonstrează creșterea veniturilor românilor, investițiile la un nivel istoric și, mai concret de atât, cei aproximativ 400 de kilometri de drumuri de mare viteză, construiți în ultimii 3 ani! O demonstrează acceptarea României în Schengen.

Aceasta este cartea noastră de vizită! PSD este și va rămâne un partid al oamenilor, un partid al celor care vor să trăiască într-o țară mai bună, cu locuri de muncă bine plătite, cu educație de calitate pentru copii și cu servicii de sănătate accesibile tuturor.

PSD își asumă participarea într-o nouă coaliție guvernamentală chiar dacă unii dintre partenerii de guvernare au viziuni politice opuse. Suntem conștienți că nu va fi ușor să armonizăm punctele de vedere. Dar rămânem consecvenți și ne asumăm în continuare rolul de partid al rațiunii și al soluțiilor, al politicilor publice utile românilor, de partid care vrea să unească și nu să adâncească divizarea actuală a societății", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Amintim că aproximativ 5000 de membri PSD au fost în şedinţă sâmbătă, 21 iunie, pentru a alege intrarea la guvernare sau rămânerea în opoziţie.

PSD va avea vicepremier şi 6 ministere

"Am avut consultarea aceasta cu aproape 5000 de membri. Am avut de ales între intrarea la guvernare şi trecerea în opoziţie. 97 de colegi nu au votat, 3399 au votat că DA, intrăm la guvernare. Am avut 60 de abţineri. 71,5% pentru intrarea la guvernare, e un procent mai mare decât m-aş fi aşteptat. Am prezentat măsurile pe care le-am discutat vineri seară cât de cât cu premierul desemnat. Înţeleg că va exista o prezentare din partea domnului Bolojan. Pot să vă spun că mâine după-amiază vom avea un Comitet Politic Naţional, unde vom vota echipa cu care PSD va merge în noul Guvern, vicepremier plus 6 ministere. Până duminică la ora 12:00 colegii care vor să facă parte din echipă se pot înscrie la secretariat şi vom avea apoi votul.

Calendarul, aşa cum îl ştiu eu, e următorul: Probabil mâine vom definitiva programul de guvernare şi acordul politic, urmând ca luni să se intre în procedurile normale în Parlament. Nu ştiu dacă se vor finaliza luni. Marţi poate fi depunerea de jurământ la Cotroceni.

Nu va fi un mandat uşor. Nu e un mandat care să fie însoţit de măsuri foarte populare, de aceea votul trebuie să fie asumat, şi asta am dorit să transmit colegilor. Să se ştie foarte clar că nu va fi o perioadă obişnuită de guvernare", a declarat ulterior Sorin Grindeanu la sediul partidului.

Întrebat dacă au fost voci împotriva rotativei guvernamentale, Sorin Grindeanu a spus, sec, "Nu!".

Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR sunt din nou aşteptaţi la Palatul Cotroceni sâmbătă seară, pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News