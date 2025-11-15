€ 5.0847
Data publicării: 21:10 15 Noi 2025

Candidatura lui Ciprian Ciucu, validată de BEM. Mesajul transmis
Autor: Florin Răvdan

 Sursa Foto: Agerpres
 

Candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile locale parţiale din 7 decembrie la Primăria Capitalei a fost validată de Biroul Electoral Municipal.

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj după ce BEM i-a validat candidatura şi a anunţat de ce are nevoie Capitala. 

"Bucureștiul seara! Are mult potențial, comerciații încearcă să-l scoată din haina ponosită, cu ceva aranjamente luminoase. Dar este, totuși, departe de ceea ce ar trebui să fie Capitala noastră, în 2025.

E părăsită de mâna vrednică de primar gospodar, murdară, cu pavaj spart, vălurit, cu fațade ce stau să cadă, mâzgălite. E centrul!

Abia aștept să-l pun la punct, dacă alegeți că da, am viziunea potrivită #PentruBucurești!

Din primăvară mă apuc!

PS Mi s-a validat candidatura", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook. 

Candidatura lui Ciprian Ciucu, validată de BEM. Mesajul transmis
