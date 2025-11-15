Candidatura lui Ciprian Ciucu, validată de BEM. Mesajul transmis

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj după ce BEM i-a validat candidatura şi a anunţat de ce are nevoie Capitala.

"Bucureștiul seara! Are mult potențial, comerciații încearcă să-l scoată din haina ponosită, cu ceva aranjamente luminoase. Dar este, totuși, departe de ceea ce ar trebui să fie Capitala noastră, în 2025.

E părăsită de mâna vrednică de primar gospodar, murdară, cu pavaj spart, vălurit, cu fațade ce stau să cadă, mâzgălite. E centrul!

Abia aștept să-l pun la punct, dacă alegeți că da, am viziunea potrivită #PentruBucurești!

Din primăvară mă apuc!

PS Mi s-a validat candidatura", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

