REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului

Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României își alege, sâmbătă, liderii și structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidații înscriși pentru președinția formațiunii fiind Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu.

Reguli de paritate în alegerea conducerii

Conducerea națională a REPER urmează să fie aleasă prin reguli de paritate: șase poziții din Biroul Național sunt rezervate femeilor și șase bărbaților, iar cel puțin o membră și un membru vor proveni din organizația de tineret REPER Youth, se arată într-un comunicat al formațiunii transmis joi.

Candidații înscriși pentru președinția partidului sunt Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu. De asemenea, vor fi desemnați nouă reprezentanți regionali, precum și structurile de integritate ale partidului, Comisia de Cenzori și Comisia de Arbitraj.

Evenimentul se va desfășura la Cluj-Napoca și marchează o nouă etapă pentru REPER, care „aduce în prim-plan reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în politică și investiția în generațiile viitoare”, menționează sursa citată.

Ministrul Dragoș Pîslaru, prezent la eveniment

Agenda include și mesaje din partea invitaților speciali, prezentarea unei moțiuni programatice și un panel dedicat implementării Garanției pentru Copii și a Garanției pentru Tineri. Potrivit comunicatului, printre vorbitori se numără Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Dumitrache, politologă și activistă feministă, Prof. Dr. în filosofie Ciprian Mihali, Emil Moise, profesor de filosofie și activist pentru drepturile copilului, Norbert Iuonas, președintele Uniunii Civice a Tinerilor Romi din România.

„Adunarea Generală REPER este un pas important pentru consolidarea unei alternative politice moderne, europene și democratice în România”, transmit organizatorii.

„Există o cale nouă. Există soluții. Există un REPER”, se susține în comunicat, potrivit Agerpres.

