Urmărește emisiunea live


Data publicării:

REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Politica
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Partidul REPER își alege liderii și structurile de conducere centrale.

Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României își alege, sâmbătă, liderii și structurile de conducere centrale, în cadrul Adunării Generale a Membrilor, candidații înscriși pentru președinția formațiunii fiind Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu.

Reguli de paritate în alegerea conducerii

Conducerea națională a REPER urmează să fie aleasă prin reguli de paritate: șase poziții din Biroul Național sunt rezervate femeilor și șase bărbaților, iar cel puțin o membră și un membru vor proveni din organizația de tineret REPER Youth, se arată într-un comunicat al formațiunii transmis joi.

Candidații înscriși pentru președinția partidului sunt Camelia Sălcudean și Octavian-Alexandru Berceanu. De asemenea, vor fi desemnați nouă reprezentanți regionali, precum și structurile de integritate ale partidului, Comisia de Cenzori și Comisia de Arbitraj.

Evenimentul se va desfășura la Cluj-Napoca și marchează o nouă etapă pentru REPER, care „aduce în prim-plan reprezentarea egală a femeilor și bărbaților în politică și investiția în generațiile viitoare”, menționează sursa citată.

Ministrul Dragoș Pîslaru, prezent la eveniment

Agenda include și mesaje din partea invitaților speciali, prezentarea unei moțiuni programatice și un panel dedicat implementării Garanției pentru Copii și a Garanției pentru Tineri. Potrivit comunicatului, printre vorbitori se numără Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Roxana Dumitrache, politologă și activistă feministă, Prof. Dr. în filosofie Ciprian Mihali, Emil Moise, profesor de filosofie și activist pentru drepturile copilului, Norbert Iuonas, președintele Uniunii Civice a Tinerilor Romi din România.

„Adunarea Generală REPER este un pas important pentru consolidarea unei alternative politice moderne, europene și democratice în România”, transmit organizatorii.

„Există o cale nouă. Există soluții. Există un REPER”, se susține în comunicat, potrivit Agerpres.

Citește și: PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
REPER își alege noua conducere. Cine candidează pentru președinția partidului
28 aug 2025, 10:59
PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a clarifica măsurile întârziate din pachetul 2
25 aug 2025, 15:19
Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România
25 aug 2025, 15:23
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
24 aug 2025, 17:45
Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video
22 aug 2025, 14:46
PSD: Asta realizăm în timp ce USR nu face nimic. Românii pot trage singuri concluziile
20 aug 2025, 15:27
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
Zi decisivă în PSD și-n coaliția de guvernare. Ședința care poate schimba fața Puterii
11 aug 2025, 08:27
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
10 aug 2025, 20:00
USR respinge ideea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu și anunță că nu va participa la funeralii
05 aug 2025, 21:04
Primul tunel al Autostrăzii Margina - Holdea (A1) a fost străpuns. Mobilizare maximă pe șantier - Video
31 iul 2025, 12:15
”Marș, javră”. Scandal local PNL - PSD, după demisia lui Anastasiu. Liberalii fac apel către social-democrați să se delimiteze de omul lor
30 iul 2025, 09:04
PNL are un nou secretar general. Propunerea lui Ilie Bolojan, validată
24 iul 2025, 21:20
Primar PSD din Dâmbovița, despre suspendarea Programului Anghel Saligny: Se distrug lucrările începute
21 iul 2025, 14:40
AUR contestă la CCR legea „austerității” adoptată de Guvernul Bolojan
15 iul 2025, 11:04
Parlamentari PSD, alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Fost ministru PSD: Educația nu are culoare politică
14 iul 2025, 16:04
Ilie Bolojan: Sunt gata să fac ca PNL să fie din nou similar cu modernizarea României
12 iul 2025, 13:13
Marele absent de la Congresul PNL, primele explicații
12 iul 2025, 13:02
”Casa cu două etaje” a lui Florin Roman, explicată la Congresul PNL: La parter stau amărâții
12 iul 2025, 12:59
Haos total la Congresul PNL! Bogdan Chirieac: N-am văzut în viața mea o adunare de partid mai prost organizată!
12 iul 2025, 13:11
Liberalul care și-a retras candidatura în ultimul moment pentru conducerea PNL. Decizia care a venit de sus
12 iul 2025, 12:35
Cât costă o apă la Congresul PNL. Incredibil, dar NU au nimic gratuit! Li se vând și sandwich-uri
12 iul 2025, 11:50
Congres PNL, 12 iulie. Rezultat vot: Ilie Bolojan, preşedinte. Echipa de conducere
12 iul 2025, 09:10
În culisele Congresului PNL: De ce Virgil Guran țintește „șefia” finanțelor partidului
10 iul 2025, 19:56
PSD acuză guvernările de dreapta pentru "dezastrul economic" de acum: "O urmare a dobânzilor împovărătoare și a împrumuturilor iresponsabile"
04 iul 2025, 13:49
Criză internă în S.O.S: Grupul senatorial din Parlament a fost desființat după excluderea a trei membri
30 iun 2025, 14:06
PSD a validat propunerile de miniștri. Nume noi la Transporturi, Muncă, Sănătate și Energie
22 iun 2025, 17:49
PSD intră la guvernare. Vicepremier şi 6 ministere
21 iun 2025, 15:03
Dominic Fritz anunţă că viitorul Guvern va trebui să ia măsuri nepopulare: Nu ne permitem să fim fricoşi
21 iun 2025, 14:07
Ilie Bolojan, discurs la congresul USR: Guvernul la care lucrăm va fi un Guvern de sacrificiu
21 iun 2025, 10:43
Motivul pentru care Nicușor Dan ezită să-l numească premier pe Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: A avut loc o confruntare a orgoliilor
20 iun 2025, 14:10
Apariție surpriză la sediul PSD
19 iun 2025, 13:58
Sorin Grindeanu, principalele declarații după întâlnirea cu Nicușor Dan
19 iun 2025, 11:57
Scindare în tabăra suveranistă. POT acuză SOS că a devenit "unealta sistemului": Sforarii politici au creat un nou grup parlamentar
19 iun 2025, 09:31
Consultări oficiale la Palatul Cotroceni pentru desemnarea premierului/ PNL, singurul partid care nu a făcut declarații/ Întâlnire crucială, acum
19 iun 2025, 08:43
”Ne-au mințit în campanie electorală”. Bogdan Chirieac: Situația este foarte gravă
18 iun 2025, 12:46
Se anunță premierul! Nicușor Dan, ultimele consultări cu partidele
17 iun 2025, 17:15
Condiția pusă de Ilie Bolojan să fie premier. Tensiuni cu PSD. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că lumea nu va înțelege. Cineva va dispărea
17 iun 2025, 12:32
Grindeanu își informează partidul. Detalii din culise despre ședința din această seară, din PSD: Momentul decisiv despre intrarea la guvernare
17 iun 2025, 11:18
TOP măsuri fiscale pe care le-ar lua Kelemen Hunor, liderul UDMR. Asta urmează pentru România?
16 iun 2025, 15:13
Surse de la Cotroceni. Două runde de discuții, astăzi. Contre PSD - PNL - USR. ”Un partid vrea să conducă țara, fără să spună cu cine”
16 iun 2025, 12:17
PSD cere o întâlnire urgentă a partidelor pentru finalizarea măsurilor fiscal-bugetare
13 iun 2025, 16:59
O femeie tehnocrat, în calcule să fie premier - Surse. Bogdan Chirieac: Toți s-au jurat, au dat ceva în scris
13 iun 2025, 00:01
PSD amenință că se retrage de la negocierile pentru guvernare: Răbdarea noastră a ajuns la limită
12 iun 2025, 15:13
PSD nu renunță la impozitul progresiv. Sorin Grindeanu: Dacă nu facem acest lucru, va trebui să creștem TVA-ul
11 iun 2025, 22:36
USR vrea taxă pe pensiile mici. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că e doar începutul. Lucrurile așa vor merge
10 iun 2025, 22:44
Scăderea deficitului bugetar. Singurul consens la care au ajuns liderii PSD, PNL, USR și UDMR
10 iun 2025, 10:51
Secretul despre politicieni pe care trebuie să îl știe toată lumea! ”Așa sunt ei, asta e natura lor!”
09 iun 2025, 18:24
Nicușor Dan se întâlnește azi cu liderii partidelor. Va fi prezentată prima schiță a programului de guvernare
09 iun 2025, 08:05
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
acum 28 de minute
Pacientă internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, jefuită chiar pe masa de operație
acum 43 de minute
Orașul din Marea Britanie unde fiecare stradă spune o poveste – un fel de Londra în miniatură - GALERIE FOTO
acum 1 ora 0 minute
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
acum 1 ora 11 minute
Activitate suspendată pe termen nedeterminat la Tribunalul Caraș-Severin. Protest față de proiectul privind modificarea pensiilor
acum 1 ora 30 minute
Amendă uriașă primită de Daniil Medvedev, după comportamentul de la US Open
acum 1 ora 47 minute
Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate
acum 2 ore 2 minute
Patru bărbați care ar fi dat zeci de spargeri în Austria, prinşi de poliţiştii arădeni
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel