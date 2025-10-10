€ 5.0927
Politica

 
Data publicării: 17:53 10 Oct 2025

Congres UDMR: A fost adoptat un document strategic
Autor: Ioan-Radu Gava

kelemen-hunor_08100200 FOTO: Agerpres
 

Vineri, 10 octombrie 2025, a avut loc un congres al UDMR.

Cel de-al 17 congres al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România a avut loc vineri, 10 octombrie 2025, la Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului a fost adoptat un document strategic: Puterea noastră: Unitatea. Viitorul nostru: Comunitatea. 

„Trebuie să vorbim clar și să acționăm hotărât, în orice moment. Cel de-al 17-lea Congres al UDMR a stabilit obiectivele pentru anii următori: menținerea unității comunității și consolidarea capacității sale de rezistență și de acțiune. În documentul congresului privim realitatea în față, analizăm noile provocări ale societății și formulăm răspunsuri concrete pentru viitor.

Kelemen Hunor l-a numit pe Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, în funcția de director strategic al UDMR. Acesta va contribui la elaborarea și comunicarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale Uniunii, coordonând activitatea politică, de dezvoltare organizațională și de consolidare a comunității“, a transmis UDMR.

Documentul poate fi descărcat de aici.

