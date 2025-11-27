AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului

Prin urmare, în urma procesului intern de vot organizat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.

Cine sunt vicepreședinții AUR

De asemenea, au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

Vezi și - George Simion îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu / video