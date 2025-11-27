€ 5.0901
Data actualizării: 23:02 27 Noi 2025 | Data publicării: 23:00 27 Noi 2025

AUR și-a ales noua conducere: președintele CNC și vicepreședinții partidului
Autor: Andrei Itu

sah-politica_54029700 foto ilustrativ pexels
 

Membrii AUR și-au ales noul președinte al Consiliului Național de Conducere, precum și vicepreședinții partidului.

Prin urmare, în urma procesului intern de vot organizat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului.

Cine sunt vicepreședinții AUR

De asemenea, au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

George Simion îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu

