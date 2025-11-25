€ 5.0890
Data publicării: 11:39 25 Noi 2025

AUR: Vot pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților
Autor: Anca Murgoci

BARBAT POLITICIAN OM DE AFACERI pexels-goumbik-684385 sursa foto: pexels-goumbik- / politician
 

AUR: Vot intern pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților

AUR derulează între 24–27 noiembrie votul intern pentru desemnarea conducerii Consiliului Național de Conducere și a vicepreședinților.

Lista candidaților


 
Pe lista pentru funcția de președinte al CNC se află Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu.

Pentru vicepreședinție candidează următorii membri: Andrei Gușă, Dumitrina Mitrea, Georgiana Teodorescu, Mugur Mihăescu, Silviu Gurlui, Nicolae Vlahu, Niculina Stelea, Ramona Bruynseels, Sorin Muncaciu, Gianina Șerban, Mihai Enache, Adrian Axinia, Ramona Lovin, Răzvan Biro, Valeriu Munteanu și Dan Tanasă. 

Până acum au fost exprimate peste 3700 de voturi pentru CNC și peste 4480 pentru vicepreședinți.

VEZI ȘI: Makaveli se retrage, în favoarea Ancăi Alexandrescu, din cursa pentru alegerile de la Primăria Capitalei 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aur
