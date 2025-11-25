AUR: Vot pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților

AUR derulează între 24–27 noiembrie votul intern pentru desemnarea conducerii Consiliului Național de Conducere și a vicepreședinților.

Lista candidaților





Pe lista pentru funcția de președinte al CNC se află Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu.

Pentru vicepreședinție candidează următorii membri: Andrei Gușă, Dumitrina Mitrea, Georgiana Teodorescu, Mugur Mihăescu, Silviu Gurlui, Nicolae Vlahu, Niculina Stelea, Ramona Bruynseels, Sorin Muncaciu, Gianina Șerban, Mihai Enache, Adrian Axinia, Ramona Lovin, Răzvan Biro, Valeriu Munteanu și Dan Tanasă.

Până acum au fost exprimate peste 3700 de voturi pentru CNC și peste 4480 pentru vicepreședinți.

