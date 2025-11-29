€ 5.0906
Politica

DCNews Politica Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
Data actualizării: 12:23 29 Noi 2025 | Data publicării: 12:23 29 Noi 2025

EXCLUSIV Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
Autor: Roxana Neagu

ionut-mosteanu-si-oana-toiu_37142400 Ionuț Moșteanu - Oana Țoiu - Agerpres
 

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre vizita în China și cum a acoperit-o pe ministrul Oana Țoiu.

”Uniunea Europeană se prăbușește” spune Viorica Dăncilă, fost premier al României, adăugând că ”nu trebuie să plecăm din UE, locul nostru este aici”, dar să deschidem relații cu foarte multe țări.

Macron, vizită în China

Aceasta a dat exemplul președintelui Franței, Emmanuel Macron, care va fi, în perioada 3 - 5 decembrie, în China, unde se va întâlni cu omologul chinez. ”Asta nu înseamnă că Franța, pilonul construcției europene, nu va fi devotată UE” a punctat Viorica Dăncilă, exemplificând abordarea greșită din România. 

”O ușă deschisă” de neratat

Recent, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, foști premieri ai României, au fost la Beijing, a remarcat analistul politic Bogdan Chirieac, unde au fost primiți personal de către președintele Chinei, Xi Jinping. Vizita a fost controversată, iar Viorica Dăncilă explică: ”Invitația a fost primită chiar de la președintele Chinei, Xi Jinping. Ne-a onorat și pe mine, și pe domnul Năstase. Au fost invitate două persoane fără funcție în statul român. Au mai fost un fost prim-ministru din Japonia, din Coreea de Sud, din Italia, din Spania. Eu cred că ar fi trebuit să însemne pentru noi o ușă deschisă, pe care nu trebuie să o închidem, să o păstrăm deschisă”.

”România a contat” - lecția neînțeleasă de Oana Țoiu

”Din păcate, ați văzut că a fost un atac pe care eu nu l-am înțeles din partea ministrului de Externe, eu fiind o persoană fizică și pot merge oriunde vreau. Trebuia apreciat că România a contat și, alături de alți mari lideri, a fost invitată acolo” a spus Viorica Dăncilă, în interviul DCNews. ”Mi-e teamă că doamna Oana Țoiu nu a înțeles ce s-a întâmplat acolo și de asta a făcut o declarație nefericită, nu trebuie să se supere cineva pe doamna Țoiu” a intervenit Bogdan Chirieac. Viorica Dăncilă a punctat că nu este supărată pe Oana Țoiu, dar ar trebui ”să învețe din această greșeală, toți învățăm din greșeli, și să aibă o atitudine mult mai diplomată pe viitor, pentru că dânsa reprezintă un minister în care diplomația este elementul principal”.

”Eu cred că s-a făcut o greșeală atunci, țin minte că eram la dineul dat de dl. președinte Xi Jinping și deja declarațiile dânsei circulau. Știți că ei sunt foarte diplomați, nu ne-au reproșat, dar ne-au arătat declarația. Am spus că probabil doamna ministru nu a avut informațiile necesare. Niciodată, când am fost în afara granițelor țării, nu am criticat liderii țării, chiar dacă greșesc” a mai spus fostul premier.  

oana toiu
viorica dancila
china
ministru externe
xi jinping
