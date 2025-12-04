Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025, spune că dacă va ajunge primar general al Bucureștiului, după scrutinul din 7 decembrie, locul său de la Sectorul 6 va fi luat de Paul Moldovan, actualul viceprimar din partea PNL, până la organizarea unor noi alegeri.

"În ceea ce privește Sectorul 6, voi colabora cu viitorul primar al Sectorului 6. Până la următoarele alegeri va fi Paul Moldovan, care e viceprimar acum din partea Partidului Național Liberal, și mă voi ocupa evident și de centrul orașului, și de celelalte sectoare, împreună cu primarii de sector. Ar fi un plus, inclusiv pentru Sectorul 6, nu doar pentru București - așa văd eu momentul în care voi ajunge primar general al Capitalei", a declarat Ciprian Ciucu la interviurile DC NEWS.

Cine e Paul Moldovan

Paul Moldovan este viceprimarul Sectorului 6, dar și președintele filialei Sector 6 a Partidului Național Liberal (PNL). El a devenit viceprimar la finalul anului 2024.

Totodată, important de menționat este faptul că Paul Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6 în perioada 2020-2024. Ulterior, la alegerile locale din iunie 2024 a fost ales consilier local al Sectorului 6 pe listele PSD-PNL.

El ar fi lucrat anterior, alaturi de Ciprian Ciucu, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), unde a ocupat funcția de director de cabinet, potrivit CV-ului său. În plus, din anul 2018 până în prezent Paul Moldovan este și expert al Băncii Mondiale. De-a lungul timpului a deținut mai multe funcții importante, dar cariera și-a început-o în anul 2004, cel puțin asta arată CV-ul său, atunci când a fost ales consilier în cadrul Consiliului Județean Cluj.

Paul Molovan are o diplomă de licență în Științe Politice, obținută la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dar și o diplomă de mastrat, în același domeniu. Ar deține și un certificat Michigan State University (MSU), SUA.