Ce se va întâmpla cu referendumul lui Nicușor Dan pentru București? Ciprian Ciucu: Voi veni cu o propunere foarte clară

Bugetul Bucureștiului este prost construit structural și instituțional, a declarat noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, acesta afirmând că este nevoie de reforme structurale și de punerea, treptat, în practică a referendumului inițiat de Nicușor Dan.

'Care ar trebui să fie suma minimă, doar ca să plătim datorii și să funcționăm în anul viitor - suma este de 8,5 miliarde de lei, dacă este să ne gândim la datorii, plus lucruri care trebuie să se întâmple, salarii, datoria publică, subvenția așa cum este calculată astăzi, fără niciun fel de altă măsură pentru anul viitor, este de 1,3 miliarde la termoficare și de 1,5 miliarde la transport. Mai avem iluminat public, mai avem sănătatea, cele 19 spitale pe care le avem, și aparat propriu și instituții subordonate, încă 1,5 miliarde. Deci, cam așa ar trebui să arate bugetul pe anul viitor. Este practic imposibil să vorbim că putem să echilibrăm bugetul anul viitor', a spus Ciprian Ciucu, sâmbătă, într-o conferință de presă la Primăria Capitalei.

El a prezentat o simulare de buget pentru anul viitor.

'Bucureștiul primește jumătate din bani sau undeva la 50% (...) din banii pe care-i primește din cote, impozitul pe venit, TVA, raportat la sectoare, sectoarele beneficiind, așa cum a subliniat în trecut și domnul Nicușor Dan, inclusiv de impozitele locale, care, cumva, adaugă peste bugetul pe care-l au. Deci, dacă nimic nu s-ar schimba și am primi 50% din bugetul care ne vine de la Guvern, excluzând aici taxele și impozitele locale, am avea un buget de 5 miliarde de lei. Dacă am primi 55%, să zicem că primim cu 5% mai mult, am avea 5,5 miliarde de lei. Dacă am primi 60% și sectoarele doar 40%, ele urmând să-și completeze veniturile din taxe și impozite locale, am avea undeva la 6 miliarde de lei, cu 2,5 miliarde mai puțin decât necesarul pe anul viitor', a explicat Ciucu.

"Avem două găuri structurale majore care ne duc în pragul falimentului"

El a precizat că din analiza făcută asupra structurii cheltuielilor de dezvoltare și de funcționare la nivelul PMB, către funcționare merg undeva la 8 miliarde de lei, iar către dezvoltare sub 1 miliard de lei, pe când sectoarele au undeva 'de trei ori și mai bine, mai mulți bani pentru dezvoltare'.

Acesta a punctat că la nivelul PMB 'subvențiile mănâncă bugetul' în condițiile unei subfinanțări structurale.

'Avem două găuri structurale majore care ne duc în pragul falimentului, dacă nu vom face ceva în 2026: STB și Termoenergetica. (...) Vor fi niște reforme structurale pe parcursul anului 2026 și voi avea nevoie de tot sprijinul Consiliului General. (...) Avem această subfinanțare structurală, conflictul pe care l-ați văzut în trecut între PMB și sectoare nu este unul personal, este unul structural. Avem competențe suprapuse și trebuie să facem ordine în ele. (...) PMB are responsabilități mari (...) oferă aceste servicii mari de utilități publice pentru tot orașul. Trebuie să vedem foarte clar ce face PMB și ceea ce fac sectoarele, iar banii trebuie să urmeze competențele legale. (...) Avem competențe suprapuse, surse de venit diferite, pentru că sectoarele încasează impozitele locale. (...) Și nu există mecanisme de coordonare între Primăria Generală și sectoare. Cu alte cuvinte, fiecare dintre cele 7 primării își face bugetul la el în debara', a arătat Ciucu.

Rezultatul referendumului inițiat de fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, trebuie treptat implementat

Ca o concluzie, el a subliniat că rezultatul referendumului inițiat de fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, trebuie treptat implementat.

'Ca lider al PNL, ca membru al coaliției de guvernare, de astăzi, la fiecare ședință voi aduce vorba despre referendum și, mai mult decât atât, voi veni cu o propunere foarte clară, atât în fața Consiliului General, cât și în fața Guvernului, pentru ca în timp, fără a afecta semnificativ proiectele mari de investiții, cele relevante, pentru că am văzut proiecte la sectoare care nu întotdeauna țin de prioritățile orașului nostru (...) Am nevoie să colaborez cu primarii de sector, să înțeleagă și împreună să definim prioritățile Bucureștiului, dar mă gândesc că serviciul de termoficare, serviciul de transport în comun sunt mai importante decât alte tipuri de proiecte', a transmis Ciprian Ciucu.

Noul primar general a precizat că PMB are nevoie de un suport financiar inclusiv până la finele acestui an și pe parcurs, la începutul anului viitor, când se va creiona Legea bugetului. În acest sens, el a anunțat că duminică ar urma să aibă o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta aceste aspecte.

'Dar nu pot să mă duc să nu fac nimic și să zic dați-ne mai mulți bani. Așa că (...) în luna februarie, poate cel târziu martie, o să vin cu niște programe de eficientizare și de restructurare. Vreau să atrag atenția tuturor conducătorilor din companii, vreau să atrag atenția membrilor Consiliului General, nu-mi este frică de cuvântul insolvență, unora ar trebui să le fie. Dacă insolvența salvează bugetul, dacă insolvența salvează o companie prin care trebuie să asigurăm continuitatea serviciilor către bucureșteni, vom ajunge și acolo. Sper să nu fie cazul. Anul 2026 va fi un an în care voi propune Consiliului General mai multe reforme structurale (...) pentru că există în continuare dublări între ceea fac administrațiile acestei Primării, ceea ce fac companiile municipale și anumite ADI-uri. Și din 3 o să rămână una, pentru că nu avem cum altfel', a mai arătat Ciucu, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Găurile negre din bugetul Capitalei - Pe ce se duc banii bucureștenilor. Ciucu: Sunt foarte multe cheltuieli ascunse

