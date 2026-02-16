€ 5.0953
DCNews Stiri Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei
Data publicării: 23:13 16 Feb 2026

Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei
Autor: Tiberiu Vasile

Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Câți bani a strâns și ce facea cu ei Imagine cu un bărbat milionar. Foto: Pixabay

Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018, acumulând în ani o sumă uriașă. Tânărul de 27 de ani și-a recunoscut faptele.

Un român a furat zilnic 1.000 de euro din restaurantul unde muncea încă din 2018. Cazul a ieșit la iveală după ce patronii au observat lipsuri repetate în casa de marcat. Ancheta deschisă în Austria a scos la iveală un tipar care s-a întins pe mai mulți ani.

Românul care a furat bani din restaurantul unde muncea

Un tânăr român de 27 de ani, angajat ca și casier la un han din localitatea Unken, din districtul Zell am See, este cercetat de autoritățile austriece. Potrivit poliției, bărbatul ar fi scos constant bani din casa de marcat, profitând de accesul direct la încasări.

Primele verificări au arătat că schema ar fi început în 2018, anul în care tânărul s-a angajat în local. În perioada inițială, el își însușea zilnic sume consistente din banii încasați de restaurant.

Suma strânsă în ani și modul în care erau cheltuiți banii

Conform datelor strânse de anchetatori, prejudiciul total ajunge la aproximativ 200.000 de euro, bani acumulați prin manipularea încasărilor de-a lungul mai multor ani. Informațiile au fost relatate și de portalul austriac Heute.at.

Schema ar fi funcționat până în 2026. Numai în 2026, sumele deturnate ar fi ajuns la aproximativ 38.000 de euro. În timpul audierilor, bărbatul și-a recunoscut faptele în fața polițiștilor. El a declarat că dependența severă de jocuri de noroc l-a împins să recurgă la aceste gesturi, cheltuind o mare parte din bani la aparate și pariuri. În prezent, tânărul este cercetat în stare de libertate, iar pe numele său a fost depusă o plângere penală pentru delapidare.

Infracțiuni similare

Cazul a atras atenția și în raport cu alte infracțiuni similare comise de români pe teritoriul Austriei. Au existat situații în care sume de sute de mii de euro au fost sustrase după spargerea unor seifuri sau manipularea sistemelor de încasare. Autoritățile austriece avertizează că astfel de incidente au dus la intensificarea controalelor și supravegherii în rândul angajatorilor din sectorul HoReCa, pentru a preveni fraudele interne.

Ce prevede legea din Austria pentru furt

În Austria, furtul este considerat infracțiune conform Codului Penal și sancțiunile variază în funcție de gravitatea faptei. Pentru furt simplu, legea prevede închisoare de până la 5 ani sau amendă, conform Secțiunii 242.

CITEȘTE ȘI: Răpire în supermarket! Un român a atacat o fetiță de un an și jumătate. A smuls-o din mâinile mamei ei - VIDEO
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
austria
furt
euro
Comentarii

