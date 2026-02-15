Gheorghe Chindriș, fost director de la Cupru Min, găsit mort în casă

Gheorghe Chindiș, românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii a fost găsit mort, sâmbătă, în casa în care locuia în judeţul Cluj.
Bărbatul de 66 de ani, din câte se pare, ar fi fost lovituri la cap, iar prima ipoteză este cea a unei crime. Gheorghe Chindriș a fost director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Acum era implicat însă în promovarea folclorului. Trupul său a fost găsit de colegii săi din asociaţia patriotică Avram-Iancu, unde era vicepreşedinte.
"Se fac cercetări, la faţa locului fiind prezent şi un procuror pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a survenit decesul bărbatului", a declarat Iulian Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.
Gheorghe Chindriș s-a născut în Maramureş, dar s-a mutat în Cluj, unde, la 31 de ani, a ajuns director la mina de aur Băişoara. În 2001 s-a mutat în Statele Unite, unde a creat un sat românesc, cu case tradiţionale, în jurul unei biserici maramureşene. S-a întors în ţară în 2012. În 2018 era numit director la Cupru Min Abrud, cea mai profitabilă companie de stat din Alba. Chindriș era o prezenţă obişnuită la manifestaţii patriotice şi făcea parte şi dintr-un ansambu folcloric, potrivit observatornews.ro.
de Anca Murgoci