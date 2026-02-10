Victor Ciutacu l-a învins pe Cătălin Tolontan.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a pierdut definitiv, în instanță, un proces intentat lui Victor Ciutacu după ce fusese aplicată o sancțiune pentru presupusă discriminare pe criterii de sănătate mintală. Cazul a avut ca punct de plecare o emisiune difuzată după sinuciderea unei jurnaliste, angajată a publicației Libertatea. În cadrul emisiunii, realizatorul TV a ridicat public întrebarea dacă angajatorul ar fi avut vreo responsabilitate, cunoscând problemele psihice ale acesteia. În urma mai multor sesizări, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul România TV cu una dintre cele mai mari amenzi prevăzute de lege. Ulterior, CNA a sesizat și CNCD, care a decis că afirmațiile ar fi discriminat persoane cu afecțiuni psihice și ar fi negat dreptul acestora la muncă.



Decizia CNCD a fost contestată în instanță. Jurnalistul a fost reprezentat de avocatul Oana Anghel, iar instanța a admis contestația, anulând în totalitate hotărârea CNCD. Potrivit deciziei judecătorești, nu a fost reținută existența unei fapte de discriminare, iar sancțiunea a fost anulată integral.



În urma deciziei, jurnalistul a declarat că verdictul confirmă faptul că afirmațiile sale au fost interpretate eronat și că libertatea de exprimare nu poate fi sancționată pe baza presiunii publice sau a unor interpretări extensiv politizate.

Ciutacu: Mai țineți minte încercarea de execuție publică pusă în operă de Tolontan la adresa mea și a Romania TV?

„Mai țineți minte încercarea de execuție publică pusă în operă de Tolontan la adresa mea și a Romania TV? Dacă nu, v-o reamintesc eu. Imediat după tragedia sinuciderii colegei lor de la Libertatea I. M., am îndrăznit să întreb cu voce tare, în direct, nu pe la colțuri, dacă nu cumva angajatorul, care știa despre problemele ei psihice majore, are și el vreo responsabilitate. Și dacă nu cumva același angajator poate folosi pixul angajatului instabil psihic probat, cu trecut sinucigaș recunoscut și internări la psihiatrie repetate, ca pe o armă împotriva adversarilor. S-a abătut urgia!



Pe baza reclamațiilor și a miilor de semnături dintr-o petiție cu iz fascist, CNA ne-a executat public. A fost nevoie să dau năvală peste ei, să fiu audiat în văzul unei țări întregi, ca să se audă și punctul nostru de vedere. Tot degeaba, amenda a fost una dintre cele mai mari posibile, iar ulterior CNA a sesizat și CNCD. Pe motiv că - Doamne, apără și păzește - am fi discriminat oamenii cu afecțiuni psihice și le-am negat dreptul la muncă.



Dat fiind că am trecut de vârsta la care mă emoționau persecuțiile și abuzurile autorităților de stat, am apelat la instanța de judecată. Reprezentat, ca de obicei, de Oana Anghel, cred că unicul avocat de pe planetă care a acceptat necondiționat, știind că nu se va îmbogăți, să intre în toate procesele mele. Și care a obținut, strict pe competența ei, anularea în integralitate a hotărârii CNCD. Deci NU am discriminat, NU am de plătit nici o amendă, la fel și postul de televiziune pentru care lucrez. Ba, dimpotrivă, prin hotărârea executorie, am și de luat 50 de lei de la CNCD.



Asta e miza celor care se sfâșie să controleze butoanele justiției. Să fie toată puterea la ei. Să dicteze și arestările, și condamnările, și execuțiile politice sub masca proceselor civile. Nu de focul independenței justiției nu dorm ei noaptea, ci de lipsa controlului. total. D-aia au pus în scenă toate montajele penibile. Dacă nu e pe opresiune politică, judecata se face pe lege, nu pe sugestii și presiuni. Or tocmai asta e miza lor. Să-și ia justiția înapoi”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

