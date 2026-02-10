€ 5.0910
|
$ 4.2740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.2740
 
DCNews Stiri Justiție Victor Ciutacu l-a învins pe Cătălin Tolontan
Data actualizării: 00:23 11 Feb 2026 | Data publicării: 20:31 10 Feb 2026

Victor Ciutacu l-a învins pe Cătălin Tolontan
Autor: Ioana Dinu

ciutacu_INQUAM_Photos_George_Calin Victor Ciutacu / Inquam Photos / George Călin

Victor Ciutacu l-a învins pe Cătălin Tolontan.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a pierdut definitiv, în instanță, un proces intentat lui Victor Ciutacu după ce fusese aplicată o sancțiune pentru presupusă discriminare pe criterii de sănătate mintală. Cazul a avut ca punct de plecare o emisiune difuzată după sinuciderea unei jurnaliste, angajată a publicației Libertatea. În cadrul emisiunii, realizatorul TV a ridicat public întrebarea dacă angajatorul ar fi avut vreo responsabilitate, cunoscând problemele psihice ale acesteia. În urma mai multor sesizări, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul România TV cu una dintre cele mai mari amenzi prevăzute de lege. Ulterior, CNA a sesizat și CNCD, care a decis că afirmațiile ar fi discriminat persoane cu afecțiuni psihice și ar fi negat dreptul acestora la muncă.


Decizia CNCD a fost contestată în instanță. Jurnalistul a fost reprezentat de avocatul Oana Anghel, iar instanța a admis contestația, anulând în totalitate hotărârea CNCD. Potrivit deciziei judecătorești, nu a fost reținută existența unei fapte de discriminare, iar sancțiunea a fost anulată integral. 


În urma deciziei, jurnalistul a declarat că verdictul confirmă faptul că afirmațiile sale au fost interpretate eronat și că libertatea de exprimare nu poate fi sancționată pe baza presiunii publice sau a unor interpretări extensiv politizate.

Ciutacu: Mai țineți minte încercarea de execuție publică pusă în operă de Tolontan la adresa mea și a Romania TV? 

„Mai țineți minte încercarea de execuție publică pusă în operă de Tolontan la adresa mea și a Romania TV? Dacă nu, v-o reamintesc eu. Imediat după tragedia sinuciderii colegei lor de la Libertatea I. M., am îndrăznit să întreb cu voce tare, în direct, nu pe la colțuri, dacă nu cumva angajatorul, care știa despre problemele ei psihice majore, are și el vreo responsabilitate. Și dacă nu cumva același angajator poate folosi pixul angajatului instabil psihic probat, cu trecut sinucigaș recunoscut și internări la psihiatrie repetate, ca pe o armă împotriva adversarilor. S-a abătut urgia!


Pe baza reclamațiilor și a miilor de semnături dintr-o petiție cu iz fascist, CNA ne-a executat public. A fost nevoie să dau năvală peste ei, să fiu audiat în văzul unei țări întregi, ca să se audă și punctul nostru de vedere. Tot degeaba, amenda a fost una dintre cele mai mari posibile, iar ulterior CNA a sesizat și CNCD. Pe motiv că - Doamne, apără și păzește - am fi discriminat oamenii cu afecțiuni psihice și le-am negat dreptul la muncă.


Dat fiind că am trecut de vârsta la care mă emoționau persecuțiile și abuzurile autorităților de stat, am apelat la instanța de judecată. Reprezentat, ca de obicei, de Oana Anghel, cred că unicul avocat de pe planetă care a acceptat necondiționat, știind că nu se va îmbogăți, să intre în toate procesele mele. Și care a obținut, strict pe competența ei, anularea în integralitate a hotărârii CNCD. Deci NU am discriminat, NU am de plătit nici o amendă, la fel și postul de televiziune pentru care lucrez. Ba, dimpotrivă, prin hotărârea executorie, am și de luat 50 de lei de la CNCD.


Asta e miza celor care se sfâșie să controleze butoanele justiției. Să fie toată puterea la ei. Să dicteze și arestările, și condamnările, și execuțiile politice sub masca proceselor civile. Nu de focul independenței justiției nu dorm ei noaptea, ci de lipsa controlului. total. D-aia au pus în scenă toate montajele penibile. Dacă nu e pe opresiune politică, judecata se face pe lege, nu pe sugestii și presiuni. Or tocmai asta e miza lor. Să-și ia justiția înapoi”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

VEZI ȘI: Recorder, o afacere de zeci de milioane cu finanțare netransparentă 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

victor ciutacu
catalin tolontan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Cremă de zahăr ars reinventată: fără cuptor și fără ouă
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, spune că a scăpat de o tentativă de asasinat
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Psihologii lămuresc confuzia dintre chimie și compatibilitate în cuplu. Structura invizibilă care susține relația  
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Podul dintre SUA și Canada, subiect de dispută între Trump și Carney. Ce își dorește liderul american
Publicat acum 2 ore si 48 minute
JO 2026 - Slovenia câștigă aurul la sărituri cu schiurile pe echipe mixte, România termină pe 12
 
Cele mai citite știri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close