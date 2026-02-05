€ 5.0945
Stiri

Fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru dare de mită
Data publicării: 20:12 05 Feb 2026

Fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru dare de mită
Autor: Tiberiu Vasile

Fostul ministru Răzvan Cuc, trimis în judecată pentru dare de mită Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor. Sursa Foto: Agerpres

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost trimis în judecată de DNA.

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al Registrului Auto Român (RAR).

În același dosar, a fost trimis în judecată și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe.

Potrivit portalului instanțelor, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București, iar vineri un magistrat va verifica măsurile preventive în cazul celor doi.

Ce s-a întâmplat în cazul lui Răzvan Cuc 

Procurorii susțin că, în cursul lunii septembrie a anului trecut, Regia Autonomă Registrul Auto Român a declanșat o procedură de achiziție publică în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA, care are ca obiect asigurarea mentenanței echipamentelor de verificare și diagnosticare tehnică a vehiculelor.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, beneficiind de ajutorul lui Răzvan Cuc, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunțător în dosar), cu titlu de mită, un procent de 6% din valoarea totală a acordului-cadru, care urma să fie reînnoit între RAR și firma Euro Quip International SRL, al cărei administrator este Bușe.

Răzvan Cuc și Daniel Bușe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR, pentru ca acesta să efectueze demersurile necesare în vederea desemnării preferențiale a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de participanții la procedura de achiziție publică, precum și pentru semnarea contractului cu firma administrată de Bușe, într-un timp cât mai scurt.

Procurorii mai spun că Daniel Bușe i-ar fi promis directorului general al RAR că banii vor fi plătiți în tranșe, la intervale de aproximativ 3-5 luni, prima tranșă urmând să fie achitată în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Bușe, arestați preventiv

Percheziții la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în era Dragnea. Update: Cuc și Bușe, reținuți de DNA
 
 

razvan cuc
dna
rar
