€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Criza cipurilor de memorie nu se va rezolva până în 2028
Data actualizării: 11:46 04 Feb 2026 | Data publicării: 11:46 04 Feb 2026

Criza cipurilor de memorie nu se va rezolva până în 2028
Autor: Alexandra Curtache

intel_86334600 Sursa: Pexels

Deficitul global de cipuri de memorie ar putea continua încă cel puţin doi ani, pe fondul exploziei investiţiilor în inteligenţa artificială, avertizează directorul general al Intel Corp, Lip-Bu Tan, care spune că industria nu vede, în prezent, o soluţie clară înainte de 2028.

Directorul general de la grupul american Intel Corp, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de cipuri de memorie din industria computerelor să persiste timp de cel puţin doi ani, transmite Bloomberg.

"Nu există nicio soluţie, din câte ştiu eu", a spus Lip-Bu Tan la o conferinţă organizată marţi de Cisco Systems Inc. Acesta a precizat că a vorbit cu doi dintre jucătorii cheie din domeniul cipurilor de memorie, care i-au spus că "nu există nicio soluţie până în 2028".

Extinderea semnificativă a infrastructurii din domeniul inteligenţei artificiale (AI) a alimentat cererea de cipuri de memorie, reducând oferta disponibilă pentru computerele şi smartphone-urile tradiţionale. Acest lucru provoacă lipsuri şi creşteri de preţuri şi ar putea afecta apetitul clienţilor pentru aceste produse.

Nvidia amplifică presiunea pe lanţul de aprovizionar

Grupul Nvidia Corp, principalul furnizor de procesoare cu AI, va creşte şi mai mult cererea de cipuri de memorie cu cea mai recentă platformă Rubin şi cu următoarea generaţie de produse, a spus Tan. Inteligenţa Artificială va "consuma multă memorie", a spus şeful Intel.

Grupul american Intel este cel mai mare producător de procesoare pentru computere personale, care se bazează pe cipuri de memorie pentru a stoca şi gestiona datele. Cei mai importanţi producători de cipuri de memorie sunt Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc şi Micron Technology Inc. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nvidia
procesor
criza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: România asigură aproape 78% din consumul intern de carne
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, reacție după raportul SUA privind alegerile
Publicat acum 21 minute
Se rupe coaliția de guvernare dacă Bolojan nu va dori să revină la impozite mai mici? Kelemen Hunor, răspuns
Publicat acum 46 minute
Cătălina Poiană atrage atenția asupra distribuției inegale a oncologilor
Publicat acum 51 minute
De ce un articol scris despre „critică vs. cerere” ajunge să salveze mai multe seri decât o cină romantică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Emil Constantinescu: Am urmărit cu amărăciune și îngrijorare dezbaterile generate de posibilitatea desființării acestei instituții
Publicat acum 2 ore si 32 minute
Scenariu exploziv cu Bolojan - AUR - Nicușor Dan despre șefii serviciilor, propuneri neacceptate de PSD - surse
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close