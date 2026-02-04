Criza cipurilor de memorie nu se va rezolva până în 2028

Directorul general de la grupul american Intel Corp, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de cipuri de memorie din industria computerelor să persiste timp de cel puţin doi ani, transmite Bloomberg.

"Nu există nicio soluţie, din câte ştiu eu", a spus Lip-Bu Tan la o conferinţă organizată marţi de Cisco Systems Inc. Acesta a precizat că a vorbit cu doi dintre jucătorii cheie din domeniul cipurilor de memorie, care i-au spus că "nu există nicio soluţie până în 2028".

Extinderea semnificativă a infrastructurii din domeniul inteligenţei artificiale (AI) a alimentat cererea de cipuri de memorie, reducând oferta disponibilă pentru computerele şi smartphone-urile tradiţionale. Acest lucru provoacă lipsuri şi creşteri de preţuri şi ar putea afecta apetitul clienţilor pentru aceste produse.

Nvidia amplifică presiunea pe lanţul de aprovizionar

Grupul Nvidia Corp, principalul furnizor de procesoare cu AI, va creşte şi mai mult cererea de cipuri de memorie cu cea mai recentă platformă Rubin şi cu următoarea generaţie de produse, a spus Tan. Inteligenţa Artificială va "consuma multă memorie", a spus şeful Intel.

Grupul american Intel este cel mai mare producător de procesoare pentru computere personale, care se bazează pe cipuri de memorie pentru a stoca şi gestiona datele. Cei mai importanţi producători de cipuri de memorie sunt Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc şi Micron Technology Inc.