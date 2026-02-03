Opoziția din Ungaria nu mai vrea să dea drept de vot celor cu dublă cetățenie, care trăiesc peste granițe

Vicepreşedintele partidului, Sandor Ronai, a spus într-o conferinţă de presă online că, potrivit datelor compilate de Oficiul Electoral Naţional (NVI), aproximativ 500.000 de persoane s-au înregistrat deja din afara Ungariei ca să voteze la alegerile din data de 12 aprilie 2026, conform agenţiei de presă ungară MTI.

Pe cine ar vota cei aproape jumătate de alegători din afara Ungariei

Or, cercetările DK au evidențiat că majoritatea covârşitoare a acestora au votat pentru partidul Fidesz.

"Conform calculelor noastre, acei o jumătate de milion de alegători ar aduce Fidesz patru locuri în parlament", a declarat politicianul ungar.

Parlamentul unicameral al Ungariei (Adunarea naţională) are 199 de locuri. 135 dintre ele sunt ocupate în momentul de faţă de partidele aflate la guvernare, Fidesz (116) şi KDNP(19), notează Agerpres.

