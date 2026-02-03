€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Opoziția din Ungaria nu mai vrea să dea drept de vot celor cu dublă cetățenie, care trăiesc peste granițe
Data actualizării: 18:22 03 Feb 2026 | Data publicării: 17:02 03 Feb 2026

Opoziția din Ungaria nu mai vrea să dea drept de vot celor cu dublă cetățenie, care trăiesc peste granițe
Autor: Andrei Itu

viktor-orban_52197500 Foto: Agerpres / Viktor Orban

Ungaria lui Viktor Orban fierbe înainte de alegeri. Partidul ungar de opoziţie Coaliţia Democrată (DK) a anunţat marţi iniţierea unei sesiuni extraordinare a parlamentului, cu scopul de a elimina dreptul de vot în alegerile din Ungaria al alegătorilor cu dublă cetăţenie ce trăiesc peste graniţe.

Vicepreşedintele partidului, Sandor Ronai, a spus într-o conferinţă de presă online că, potrivit datelor compilate de Oficiul Electoral Naţional (NVI), aproximativ 500.000 de persoane s-au înregistrat deja din afara Ungariei ca să voteze la alegerile din data de 12 aprilie 2026,  conform agenţiei de presă ungară MTI.

Vezi și - Viktor Orban, reacție acidă către Zelenski: "Linguşeala nu ne va schimba poziţia. Se pare că nu ne vom înţelege niciodată!"

Pe cine ar vota cei aproape jumătate de alegători din afara Ungariei

Or, cercetările DK au evidențiat că majoritatea covârşitoare a acestora au votat pentru partidul Fidesz.

"Conform calculelor noastre, acei o jumătate de milion de alegători ar aduce Fidesz patru locuri în parlament", a declarat politicianul ungar.

Parlamentul unicameral al Ungariei (Adunarea naţională) are 199 de locuri. 135 dintre ele sunt ocupate în momentul de faţă de partidele aflate la guvernare, Fidesz (116) şi KDNP(19), notează Agerpres.

Vezi și - Ucraina, acuzată de ingerință ”nerușinată” în alegerile din Ungaria. Miză uriașă pentru Kiev

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ungaria
viktor orban
alegeri ungaria
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Temu și Shein aterizează la Budapesta. Mutarea strategică a Guvernului Orban fără legătură cu taxa pe colet din România. Adrian Negrescu: Au investit masiv
Publicat acum 36 minute
Adrian Câciu îl pune la punct pe sindicalistul Sepi, în direct: Vouă vă e bine datorită PSD-ului! Ia mergeți cu Bolojan!
Publicat acum 53 minute
Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. ”Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel”
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Pedeapsa cerută pentru lidera franceză Marine Le Pen, care i-ar putea interzice candidatura la prezidențiale
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Ministrul Rogobete, discuții la nivel înalt în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu, cu accent pe inteligență artificială și digital health
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 3 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 11 minute
Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar. Update: FRF, precizări
Publicat acum 15 ore si 19 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 14 ore si 5 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close