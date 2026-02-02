În Dâmbovița se continuă investiția în educația tinerelor generații

La Tărtășești, am fost alături, luni, de primarul Cristian Tudorache la inaugurarea Școlii Primare și a Grădiniței cu Program Normal din Gulia – un loc care îi va face pe copii să învețe cu drag, să se dezvolte și să se pregătească pentru viitor.

Consiliul Județean Dâmbovița, prin PNRR, a dotat unitatea de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Totodată, la Tărtășești a ajuns și un microbuz electric de 16+1 locuri, achiziționat printr-un proiect al administrației județene, care va asigura transportul elevilor în siguranță.

Mă bucur să văd cum aceste investiții îmbunătățesc viața comunității și susțin educația tinerelor generații, a anunțat liderul PSD Dâmbovița.