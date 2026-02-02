€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Educatie În Dâmbovița se continuă investiția în educația tinerelor generații
Data actualizării: 16:32 02 Feb 2026 | Data publicării: 16:32 02 Feb 2026

În Dâmbovița se continuă investiția în educația tinerelor generații
Autor: Crişan Andreescu

scoala Foto: Facebook Corneliu Ștefan

La Tărtășești a fost inaugurată Școala Primară și Grădinița cu Program Normal din Gulia, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

La Tărtășești, am fost alături, luni,  de primarul Cristian Tudorache la inaugurarea Școlii Primare și a Grădiniței cu Program Normal din Gulia – un loc care îi va face pe copii să învețe cu drag, să se dezvolte și să se pregătească pentru viitor.

Consiliul Județean Dâmbovița, prin PNRR, a dotat unitatea de învățământ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Totodată, la Tărtășești a ajuns și un microbuz electric de 16+1 locuri, achiziționat printr-un proiect al administrației județene, care va asigura transportul elevilor în siguranță.

Mă bucur să văd cum aceste investiții îmbunătățesc viața comunității și susțin educația tinerelor generații, a anunțat liderul PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 40 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 50 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 56 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 42 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 40 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 21 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 15 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close