Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară a vorbit despre propunerea legislativă, aflată în dezbatere publică la Camera Deputaților, prin care se dorește introducerea Mineriadei din iunie 1990 în manualul de istorie a comunismului din România. Acesta a avertizat asupra faptului că este important ca elevii, din materia predată, să înteleagă continuitatea fenomenelor, nu doar fapte izolate.

Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară: Se spune că dacă nu înveți din istorie, vei repeta greșelile istoriei

"Sunt de acord cu viziunea, care simplifică, nu complică lucrurile. Copiii au nevoie de o viziune generală, unitară, coerentă, pe esențializare, nu bucățele și secvențe.

Elevii trebuie să vadă cum lucrurile au continuitate și se leagă între ele. Se spune că dacă nu înveți din istorie, vei repeta greșelile istoriei. Asta trebuie să înțeleagă elevii, această curgere globală, să înțeleagă fenomenele sociale, istorice, naturale, în integralitate.

Ideea este că trebuie să mergem pe interdisciplinaritate, pe faptul că a discuta disciplinele împreună, cu o viziune comună. Dacă tot a făcut ministrul (n.red Daniel David) să se dea teme, care să nu depășească 2 ore, asta ar însemna ca profesorii să lucreze împreună. Hai să îi învățăm pe profesori să lucreze împreună, nu să secvenționăm și să introducem din ce în ce mai multe lucruri. Învățământul nu este un sac în care tot bagi lucruri", a declarat prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară, în exclusivitate pentru DC News.

Mineriada din iunie 1990, în manualul de istorie a comunismului din România, din anul școlar 2027-2028?

Potrivit propunerii legislative, articolul 88, alineatul (3) din Legea 198/2023 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Planurile-cadru ale învăţământului liceal includ "Istoria evreilor. Holocaustul" şi "Istoria comunismului din România, care conţine şi modulul obligatoriu despre Mineriada din iunie 1990 ca parte a tranziţiei democratice post-comuniste", ca discipline şcolare, parte a trunchiului comun, începând cu anul şcolar 2027-2028".

Proiectul legislativ se află acum, în dezbatere publică, în Camera Deputaților. Senatul este for decizional în această situație.

