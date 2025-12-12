Șeful Armatei SUA, înlăturat din negocierile de pace pentru Ucraina de "paranoicul Hegseth"

Șeful Armatei SUA, Dan Driscoll, ar fi fost îndepărtat din negocierile de pace pentru Ucraina de către Pete Hegseth, descris de surse drept "paranoicul Hegseth". Potrivit informațiilor citate de presa britanică, Dan Driscoll, văzut drept unul dintre oamenii cu cea mai rapidă ascensiune în Pentagon, nu ar mai fi fost lăsat să participe la discuții după ce ar fi depășit limitele mandatului său.

Șeful Armatei SUA scos din discuții. Rol preluat în „negocierile de pace pentru Ucraina”

Surse diplomatice au crezut inițial că secretarul Apărării urma să preia locul lui Driscoll la masa tratativelor, însă acest lucru nu s-a întâmplat până la urmă. Un oficial familiarizat cu situația a explicat că „s-a observat că face puțin prea mult efort și i s-a dat peste mână”.

Deși în interiorul Pentagonului atmosfera s-a tensionat serios, pe fondul conflictelor și confuziilor create sub conducerea lui Hegseth, Driscoll reușea până de curând să evite scandalurile. Relația apropiată cu vicepreședintele JD Vance l-a adus rapid în centrul atenției administrației Trump, iar europenii îl considerau un interlocutor echilibrat, motiv pentru care a fost implicat în diverse misiuni de pe lângă Kiev.

Parcursul lui Driscoll în negocierile de pace pentru Ucraina

În toamnă, Driscoll a fost trimis să îi prezinte lui Volodimir Zelenski un plan în 28 de puncte, proiect pe care Donald Trump îl promova ca posibilă soluție pentru oprirea războiului. Prin această vizită, el devenise cel mai înalt oficial al administrației Trump ajuns în Ucraina.

Întâlnirea nu a mers însă deloc bine. Zelenski a respins ferm proiectul, care presupunea cedări teritoriale în fața Rusiei. Surse europene implicate în discuții au remarcat că Driscoll părea puțin dispus să cedeze sau să adapteze planul, lucru care nu ar fi ajutat deloc atmosfera.

Trump, cunoscut pentru stilul său de negociere agresiv, l-ar fi apreciat pentru atitudinea dură. Într-una dintre ședințele de la Kiev, Driscoll ar fi punctat scurt: „Nu negociem detalii”.

Planul era ca acesta să revină la Kiev pentru noi discuții, însă deplasarea nu a mai avut loc. Ucrainei i s-a transmis apoi că va participa la întâlnirea Zelenski-Macron de la Paris, pe 1 decembrie, dar vizita a fost anulată din nou, cu foarte puțin timp înainte. „Delegația noastră a fost surprinsă”, a transmis un oficial de la Kiev, sugerând că Driscoll „nu i s-a permis să vină”.

Tot mai mulți diplomați cred că aceste absențe reflectă o dispută internă privind controlul asupra negocierilor.

„Nu au idee despre ce vorbesc”. Reacția Casei Albe

Un fost oficial de nivel înalt din administrație l-a descris pe Driscoll ca fiind „calul de muncă”, exact profilul căutat de Trump. Președintele l-ar numi chiar „tipul cu dronele”, în contextul proiectelor sale de modernizare a armatei americane.

Purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly, a respins categoric criticile la adresa lui Hegseth: „Orice sursă anonimă care pretinde că deține informații privilegiate despre rolul secretarului Hegseth nu are nicio idee despre ce vorbește”. Ea a adăugat că președintele este „extrem de mulțumit” de activitatea acestuia la vârful Pentagonului și că „secretarul Driscoll a fost de mare ajutor în colectarea de feedback de la ucraineni pentru a încheia un acord”.

Kelly a închis discuția cu un mesaj direct: presa ar inventa conflicte, în timp ce administrația Trump ar lucra în paralel pentru „a opri crimele din acest război brutal provocat de incompetența lui Joe Biden”.

În acest moment, nu este clar dacă Șeful Armatei SUA va reintra în negocierile de pace pentru Ucraina. Cert este că episodul a fost citit ca o luptă pentru influență la nivel înalt, iar rolul jucat de Pete Hegseth rămâne unul dintre cele mai contestate elemente ale situației, conform The Telegraph.

