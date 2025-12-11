Germania cere Statelor Unite să participe la discuțiile de pace pentru Ucraina, la Berlin

La începutul săptămânii viitoare, Berlinul se pregătește să găzduiască o nouă rundă de consultări, iar Germania, în încercarea de a impulsiona discuțiile de pace, a adresat o invitație oficială către Statele Unite să participe la reuniune. Anunțul a fost făcut joi de cancelarul Friedrich Merz, după întâlnirea pe care a avut-o cu secretarul-general al NATO, Mark Rutte.

Germania și Statele Unite, esențiale pentru discuțiile de pace

Potrivit lui Merz, summitul va reuni lideri europeni de prim rang, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un cadru menit să alinieze viziunile cu privire la cursul procesului de pace, aflat într-o evoluție accelerată.

Cancelarul a precizat că Washingtonul a primit invitația oficială, dar a subliniat că prezența americanilor va „depinde în mare măsură” de modul în care vor avansa conversațiile „din weekend” dintre E3, Marea Britanie, Franța și Germania, Ucraina și SUA pe tema documentelor-cheie discutate în acest moment.

Unul dintre aceste documente, transmis abia miercuri seară către Washington, conține o propunere europeană privind potențiale aranjamente teritoriale.

„Este vorba în principal despre întrebarea ce concesii teritoriale este dispusă Ucraina să facă”, a punctat Merz.

Tensiuni între Europa și Statele Unite înaintea discuțiilor de pace

Invitația Berlinului survine după o convorbire dificilă purtată miercuri de Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer și președintele american Donald Trump. Discuțiile au scos la iveală diferențe considerabile privind direcția procesului diplomatic. Trump a recunoscut ulterior tensiunile, menționând că au fost rostite „cuvinte destul de puternice”.

Pe acest fundal, liderii europeni încearcă să își reafirme rolul în arhitectura negocierilor, preocupați că propunerile formulate de Statele Unite ar putea înclina balanța în favoarea Rusiei, punând Ucraina în fața unor condiții dificil de acceptat pentru Zelenski. Merz a ținut să sublinieze că doar Ucraina poate decide ce compromisuri sunt permise și că orice posibil armistițiu trebuie însoțit de garanții solide, pentru a preveni un nou atac din partea Moscovei.

„Nicio pace nu trebuie negociată fără ca noi să fim implicați”, a afirmat Merz, insistând asupra faptului că interesele de securitate ale Europei trebuie să fie incluse în orice acord final.

În paralel, Ministerul rus de Externe a transmis pentru Izvestia că vede drept „inacceptabile” condițiile cerute de Kiev în cadrul propunerilor lucrate de Casa Albă.

Europa accelerează coordonarea înaintea reuniunii din Berlin

Tot joi, la Londra, Keir Starmer se pregătește să găzduiască o întâlnire a Coaliției a Doritorilor, grup care reunește aliații Ucrainei, la care sunt așteptați aproximativ 30 de lideri.

În același timp, cancelarul german a încercat să arate că Europa este un actor constructiv, nu un obstacol, în procesul diplomatic. El a afirmat că, în urma discuției cu Trump, a avut impresia că acesta este „dispuns să pornească pe acest drum împreună cu noi”.

Contextul este tensionat și de publicarea noii Strategii Naționale de Securitate a SUA și de declarațiile făcute de Trump pentru POLITICO, în care liderii europeni erau descriși ca „slabi”, iar UE era caracterizată drept o piedică pentru Washington.

Merz a comentat reacțiile americane: SUA „încă au dificultăți în a înțelege că UE este o uniune puternică”.

În plus, Trump pune presiune directă și asupra Kievului: „Trebuie să se mobilizeze și să înceapă să accepte anumite lucruri, știi, când pierzi - pentru că pierzi”, a spus președintele american pentru POLITICO.

Rămâne de văzut dacă Statele Unite vor participa la întâlnirea organizată de Germania la Berlin, mai ales în condițiile în care pozițiile sunt încă divergente, iar discuțiile de pace se află într-un moment fragil. Absența Washingtonului ar evidenția cât de delicată este coordonarea internațională într-o etapă pe care multe capitale o consideră cea mai apropiată, de până acum, de o posibilă pauză negociată în conflictul din Ucraina, notează POLITICO.

CITEȘTE ȘI: Merz: Propunerea de concesii teritoriale pentru Ucraina a ajuns la Trump