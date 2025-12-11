Toate evenimentele spectaculoase de urmărit în 2026: eclipsă totală și aurore impresionante

Ritmul fenomenelor care se succed în 2026 aproape fără pauză, de la superlună la parade planetare, de la eclipse totale la meteori, transformă acest an într-un adevărat festival cosmic vizibil direct cu ochiul liber.

După aproape trei decenii, Europa continentală revine pe harta totalității unei eclipse de Soare, însă acesta nu va fi singurul moment astronomic rar. În 2026 vom avea nu doar o singură superlună, ci trei, plus o aliniere a șase planete, o eclipsă totală de Lună, o conjuncție Venus-Jupiter de manual și, posibil, unele dintre cele mai intense aurore boreale din ultimii ani, conform National Geographic.

Ianuarie: începutul anului cu lună lup și paradă planetară

Prima lună a anului debutează cu un fenomen vizual spectaculos: superluna de pe 3 ianuarie, supranumită în mod tradițional luna lupului. În seara respectivă, Luna se va apropia vizibil de Jupiter, oferind o scenă nocturnă rar de clară în care cei doi „protagoniști” par suspendați în aceeași fereastră cosmică. Superluna, aflată la perigeu, va avea un aspect mai luminos și aparent mai mare, iar răsăritul ei va crea impresia de expansiune optică, ca un felinar uriaș ridicându-se peste orizont.

Pe 10 ianuarie, Jupiter revine în centrul atenției astronomice. Planeta ajunge în opoziție, punctul în care Pământul se află exact între gigantul gazos și Soare, determinând ca Jupiter să atingă strălucirea maximă. Va fi vizibil toată noaptea, proeminent deasupra orizontului estic, și nu va mai reveni într-o astfel de postură până în 2027.

Februarie: alinierea a șase planete, spectacolul sezonului de iarnă

Ultima săptămână din februarie aduce una dintre cele mai rare configurații ale sistemului nostru solar: alinierea a șase planete. Venus, Mercur și Saturn vor forma un grup compact în vest imediat după apus, iar Jupiter și Uranus vor domina partea sudică și estică a cerului, în timp ce Neptun, aproape imposibil de distins cu ochiul liber, va putea fi observat doar prin telescop.

Fenomenul, cunoscut drept parada planetelor, este cu atât mai impresionant cu cât toate planetele vizibile cu ochiul liber: Venus, Mercur, Saturn, Jupiter și Marte (care va intra în scenă în martie) vor apărea într-o coregrafie nocturnă aproape perfectă.

3 martie: luna sângerie, cea mai intensă eclipsă lunară a anului

Martie aduce prima eclipsă totală a anului. În dimineața de 3 martie, Luna va intra complet în umbra Pământului, capătând o nuanță portocalie intensă, numită popular lună sângerie. Fenomenul va fi vizibil integral din Pacific, Noua Zeelandă și vestul Americii de Nord, dar parțial și din alte zone, inclusiv din regiuni vaste ale Americii Centrale și Asiei.

Fenomenul nu este doar un spectacol vizual, ci și o ocazie pentru observații științifice rare: modul în care lumina solară refractată prin atmosfera terestră colorează Luna oferă date despre compoziția stratului superior atmosferic.

20 martie: echinocțiul și posibile aurore de manual

Odată cu echinocțiul de primăvară, activitatea geomagnetică poate atinge vârfuri neașteptate. 2026 se situează încă sub influența maximului solar, început în 2024, ceea ce înseamnă că întreaga primăvară ar putea oferi aurore boreale intense, vizibile nu doar din Alaska, Canada și Scandinavia, ci posibil chiar la latitudini mai joase. În ultimii ani, astfel de fenomene au fost observate, sporadic, chiar și din România, în special în nord-vestul țării.

8-9 iunie: Venus și Jupiter, întâlnirea rară de pe cer

Venus și Jupiter, cele mai luminoase planete vizibile în mod obișnuit, vor apărea la doar un grad una de cealaltă. Cei doi „giganți optici” ai nopții se vor afla aproape de orizontul vestic, marcând una dintre cele mai clare conjuncții ale deceniului. Mercur va servi drept partener secundar al spectacolului, vizibil preț de aproximativ o oră după apus.

Impresionant va fi și momentul din 17 iunie, când Venus, Jupiter, Mercur și semiluna vor forma o aliniere perfectă, ideală pentru fotografii astronomice.

7 august: Luna devorează Pleiadele

Pe 7 august, Pământul devine scena unui fenomen rar, cu puternică încărcătură științifică: ocultarea roiului stelar al Pleiadelor de către Lună. Stelele se vor stinge pe rând în spatele discului lunar, reapărând în zori, ca și cum ar fi „înghițite” și apoi eliberate treptat din umbra acestuia. Ocultațiile sunt folosite frecvent pentru calcule astronomice precise și reprezintă un excelent moment de observație pentru cei pasionați.

12 august: apogeul anului - eclipsa totală de soare

Europa intră din nou pe harta totalității după 27 de ani. Eclipsa din 12 august va traversa nordul Spaniei, vestul Islandei, Groenlanda și zona arctică. Totalitatea durează doar unul-două minute, însă spectaculozitatea fenomenului nu se măsoară în timp, ci în calitatea vizuală: coroană solară deschisă, scădere bruscă a temperaturii, lumină de amurg în miezul zilei, animale dezorientate.

Pentru România, fenomenul va fi vizibil doar parțial, însă destul de clar pentru a impune măsuri de protecție oculară.

12-13 august: Perseidele fără lună - spectacol maxim

Perseidele din 2026 sunt considerate de astronomi un punct de referință, deoarece vârful ploii coincide cu luna nouă. Absența luminii naturale nocturne înseamnă cer complet negru, ideal pentru captarea până la 90 de meteori pe oră. Perseidele rămân active până la 1 septembrie, însă apogeul lor va fi între 12 și 13 august.

25 noiembrie: luna castorului revine în formă de superlună

A doua superlună a anului, luna castorului, va apărea pe 25 noiembrie. Observatorii sunt sfătuiți să urmărească orizontul exact la apus; momentul în care Luna pare să se ridice din spatele clădirilor sau munților va oferi o perspectivă cinematografică a fenomenului.

23 decembrie și finalul anului: cea mai mare superlună și ultima paradă planetară

Cea mai strălucitoare superlună a anului, luna rece, încheie sezonul astronomic chiar înainte de Crăciun. Jupiter și Marte vor însoți Luna aproape de orizont, iar Saturn își va face simțită prezența la vest. Finalul lunii decembrie se închide exact cum a început: cu o paradă planetară nocturnă ce reunește Marte, Jupiter, Uranus, Saturn și Neptun.

În nopțile de 25 și 26 decembrie, Luna, Marte și Jupiter vor forma o linie perfectă pe cer, vizibilă până la ivirea zorilor. Venus va răsări abia spre dimineață, completând tabloul unei alinieri duble, atât la apus, cât și la răsărit.

2026 nu este doar un an astronomic bogat, ci unul cu adevărat memorabil, rar întâlnit în ultimele decenii. Fie că vorbim despre eclipse totale, ocultații, superluni, conjuncții perfecte sau roii de meteori fără interferență luminoasă, anul oferă motivul ideal pentru ca publicul să ridice privirea către cer, de preferat dintr-o zonă întunecată, departe de luminile urbane.

De la amatorii de astrofotografie la observatoarele profesionale, toți cei fascinați de misterele cosmosului au în 2026 șansa de a documenta un volum impresionant de fenomene rare.