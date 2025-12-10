Copiii români aduc magia Crăciunului la Roma prin colinde tradiționale

Evenimentul, devenit deja o tradiție a comunității românești din capitala Italiei, va aduce în fața publicului colinde și piese religioase interpretate de coruri de copii și adulți din diaspora românească.

Organizatori și parteneri de prestigiu

Concertul este organizat de Asociația „Insieme per Athos”, împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Italia, Accademia di Romania din Roma și Radio România, sub patronajul Ambasadei României în Italia, Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și Ambasadei Republicii Moldova în Italia.

Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Român (ICR), transmis miercuri AGERPRES, evenimentul reunește artiști români și coruri tradiționale care păstrează vii obiceiurile de iarnă românești în străinătate.

Coruri și interpreți invitați

Pe scenă vor urca Corul Colegiului Pio Romeno, Corul polifonic Santo Romano il Melode al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, Corul Teiul Înflorit (Tiglio in Fiore), împreună cu un grup de copii de la Parohia ortodoxă Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloaie din Santa Marinella (Roma), precum și Ceata colindătorilor Nepsis.

Publicul va putea asculta colinde tradiționale, dar și piese religioase dedicate sărbătorilor de iarnă, interpretate în limbile română și italiană.

Tradiția prezentării de către copii

Spectacolul va fi prezentat de patru copii din diaspora românească: Ioana Videa, Elisabeta Cosma, Maria Angheluș și Nicholas Bulgaru. Aceștia, toți sub 10 ani, vor introduce corurile, invitații speciali și anumite obiceiuri românești de iarnă.

„Cei patru copii au învățat despre tradiții nu doar de la familie, dar și frecventând parohiile și cursurile de limbă română organizate în Italia. Anul acesta au preluat ștafeta de la predecesorii lor”, se arată în comunicat.

Colindele, legătura dintre generații

Evenimentul devine astfel o punte între generațiile românilor din Italia. Mulțumită implicării parohiilor ortodoxe și catolice române, precum și a profesorilor din cadrul Lectoratelor de Limba și Cultura Română organizate de Institutul Limbii Române - ILR, colindele și tradițiile de Crăciun sunt transmise copiilor născuți sau crescuți în Italia.

Locul desfășurării: Bazilica Sfinții XII Apostoli

Bazilica pontificală Sfinții XII Apostoli, un edificiu impresionant construit în stil baroc, se află în inima Romei, între Fontana di Trevi și Piazza Venezia (Piazza dei Santi Apostoli nr. 51). Lăcașul de cult atrage anual numeroși credincioși și turiști, oferind un cadru solemn și festiv concertului.

Acces liber pentru public

Concertul va începe la ora 17:00, iar accesul este liber, în limita locurilor disponibile. Evenimentul reprezintă o oportunitate unică pentru românii din Roma și pentru turiști de a se bucura de tradițiile autentice de iarnă, interpretate cu pasiune de copii și artiști din comunitatea românească.