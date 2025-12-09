Furt bizar într-un bar din Cluj: PayPoint-ul și trei sticle cu băutură, mai atractive decât sertarul cu bani

Prejudiciul estimat se ridică la 3.500 de lei, iar pentru gestul făcut este acuzat de furt calificat.

Procurorii au adunat probe de la fața locului

Procurorii au adunat mai multe probe contra inculpatului, inclusiv declarații, imagini video de pe camerele de supraveghere, precum și procesul-verbal de cercetare la fața locului, respectiv un bar de pe strada Tazlău din municipiul Cluj-Napoca.

Magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au constatat că toate procedurile legale au fost respectate. Prn urmare, în urma verificăriloor, au dispus luni, 8 decembrie 2025, începerea procesului în dosarul în care individul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Ce au transmis magistrații clujeni

”În actul de sesizare s-a reținut, că inculpatul la data de 09.04.2020, în intervalul orar 00:00-01:00, a pătruns prin efracție în barul aparținând societății ***** SRL situat în imobilul nr. 1 de pe str Tazlău din Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, și din interior a sustras un aparat PayPoint, două sticle de bere „Timișoreana” de 0,33 ml și o sticla de alcool R26, prejudiciul cauzat fiind in valoare de 3500 lei.”, au transmis magistrații clujeni.

