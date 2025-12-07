Vești bune pentru prahoveni: Apa tratată la Voila este potabilă. Când aflăm dacă este sigură și la robinet

"Astăzi am primit confirmarea oficială de la DSP Prahova că analizele microbiologice efectuate la stația de tratare ESZ Voila sunt conforme, iar apa care a plecat spre sistemul Hidro Prahova este potabilă. Toți parametrii obligatorii au fost verificați, iar rezultatele se încadrează în limitele prevăzute de legislație.

Este un pas important, dar procesul nu se oprește aici. Începând de mâine, DSP va preleva probe și din rețeaua Hidro Prahova, deoarece conductele au stat mai multe zile fără apă și au trecut prin umplere, spălare, clorinare și remedierea avariilor apărute în timpul amorsării", a anunţat, duminică seara, pe pagina sa de Facebook, Virgiliu Nanu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Când se va putea declara cert că apa de la robinet e bună de băut



"Analizele din distribuție presupun un timp total de 72 de ore, așa cum cer standardele microbiologice. Doar după finalizarea acestor determinări vom avea confirmarea oficială că apa din rețea este sigură pentru consum în toate localitățile.

Voi comunica public evoluția situației imediat ce primim rezultatele DSP. Continui să rămân pe teren și în legătură permanentă cu toate instituțiile implicate", a explicat Virgiliu Nanu.