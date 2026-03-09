În timp ce în Europa prețul carburanților a explodat, inclusiv în România unde la unele stații tarifele la pompă se apropie deja de pragul de 10 lei pe litru, Israelul pare să nu aibă nicio problemă în acest sens. Medicul premierului israelian Netanyahu, dr. Herman Berkovits, a declarat la DC NEWS că prețul carburanților în Israel a rămas neschimbat de la izbucnirea conflictului cu Iranul, asta deși sursa problemelor economice care apar în țările europene sunt chiar atacurile istraeliene aspura depozitelor de petrol de la Teheran.

"Vă dați seama că Europa este interesată de ce se întâmplă cu prețul petrolului. În fond, vă dați seama ce ar zice Trump tot timpul: Ok, petrolul va crește, dar cum se termină războiul va scădea prețul petrolului. Europa din păcate nu este de partea bună, adică nu este nici de partea rea, nici de partea bună nu este ca să se termine.

Vedeți că iar s-au trimis rachete în Cipru și acum Iran amenință și Europa cu rachetele dacă vor interveni. Desigur că este o problemă de energie, vă dați seama, avioanele noastre au bombardat ieri și alaltăieri depozite imense de petrol în Iran, nu doar în Teheran, în toate părțile Iranului și așa se provoacă o mare problemă economică.

Dr. Herman Berkovits: În Israel nu se simte absolut nimic, nici nu au crescut prețurile carburanților

Dar noi deocamdată nu avem problemele acestea de energie, în Israel nu se simte absolut nimic, nici nu au crescut prețurile carburanților. Nu văd cozi pentru benzină, abolut nu văd, adică nu avem problema asta deocamdată și pentru noi este important, cum zic și americanii, ca să terminăm acest război și să nu mai fie teroriștii la putere în Iran, care sunt un pericol nu doar pentru noi și America, dar chiar și pentru Europa care puțin se cam ascunde și le e teamă să facă ceva", a declarat Herman Berkovits la DC NEWS.