Surse: Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite uşor din celălalt autoturism, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform unui comunicat al Poliţiei Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe Bd. Nicolae Bălcescu.

"La data de 07.03.2026, în jurul orei 11:10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, despre producerea unui accident rutier pe Bd. Nicolae Bălcescu intersecţie cu str. Dem. I. Dobrescu, Sector 1. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea uşoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", precizează Brigada Rutieră.

Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În continuare se efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.