Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel

Iranul a lansat rachete asupra Israelului pe tot parcursul nopții. Au fost cel puțin cinci salve de rachete balistice iraniene, dar presa din Israel spune că nu s-au înregistrat victime.

În același timp Israelul a lansat atacuri „extinse” asupra regimului fundamentalist iranian.

Imaginile surprind incendii de amploare pe aeroportul din Teheran.

În nordul Israelului, gruparea teroristă Hezbollah raportează confruntări cu Forțele Israeliene de Apărare (IDF), de-a lungul frontierei dintre Liban și Siria.

SUA sunt pe cale de a controla spațiul aerian iranian

SUA sunt pe cale să "controleze" spaţiul aerian iranian, a afirmat vineri secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se aşteaptă ca obiectivele realizabile ale Statelor Unite să fie îndeplinite în patru până la şase săptămâni, a consemnat Agepres și Reuters.

Leavitt a ţinut totodată să clarifice ce a vrut să spună preşedintele Donald Trump mai devreme vineri prin mesajul difuzat pe social media în sensul că nu se va încheia niciun acord cu Iranul în afară de "predarea necondiţionată", menţionează AFP.

"Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când va stabili, în calitatea sa de comandant-şef, că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite şi că obiectivele Operaţiunii Epic Fury au fost atinse, atunci Iranul se va afla într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă acesta recunoaşte sau nu acest lucru", a declarat ea reporterilor.

"MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)" (Faceţi Iranul din nou mare!), a adăugat preşedintele american în mesajul său.