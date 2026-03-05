€ 5.0937
Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Data publicării: 13:41 05 Mar 2026

Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Autor: Dana Mihai

Vladimir Putin / agerpres Vladimir Putin

Un cetăţean român a fost condamnat joi de un tribunal din regiunea rusă Krasnodar (sudul Rusiei) la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, a anunţat tribunalul rus, citat de Reuters şi AFP.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al tribunalului din Krasnodar susţine că bărbatul, pe care îl numeşte Adrian-David Chercio, colecta şi transmitea informaţii Ucrainei despre instalaţiile de apărare antiaeriană din oraşul-staţiune Soci.

Contact direct cu serviciile militare ucrainene

El a fost găsit vinovat că, "din proprie iniţiativă", a contactat în noiembrie 2024 un angajat al Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) şi i-a transmis informaţii privind forţele ruse, potrivit instanţei.

Filiala din Soci (regiunea Krasnodar) a Serviciului Federal de Securitate al Federaţiei Ruse (FSB) anunţase la 25 aprilie 2025 că a reţinut un cetăţean român, născut în 2002, despre care susţinea că ar fi implicat în activităţi de spionaj în favoarea serviciilor speciale din Ucraina. FSB afirma în anunţul publicat pe site-ul său că, în vara anului 2024, persoana reţinută, la instrucţiunile serviciilor speciale ucrainene, a colectat şi a transmis informaţii privind locaţiile instalaţiilor de apărare aeriană situate în oraşul Soci.

Promisiunea de a fi ajutat să plece din Rusia

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-ar fi promis cetăţeanului român, conform solicitării acestuia, să-l ajute să părăsească în siguranţă Rusia şi să se alăture formaţiunii de voluntari a VSU (forţele armate ale Ucrainei) pentru a participa la operaţiunile de luptă împotriva Rusiei.

După arestare, Departamentul de Investigaţii al FSB din regiunea Krasnodar din Rusia a deschis un dosar penal împotriva persoanei reţinute pentru infracţiunea de spionaj, prevăzută la articolul 276 din Codul Penal al Federaţiei Ruse

Vladimir Putin amenință că ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa: "Am gândit cu voce tare"

În ziua în care FSB a anunţat arestarea, Ministerul Afacerilor Externe al României a precizat că autorităţile române fac eforturi pentru a-i asigura cetăţeanului român protecţie şi asistenţă consulară.

După anunţarea condamnării, instituţia nu a făcut niciun comentariu imediat, scrie Reuters. 

rusia
spion
roman
ucraina
Comentarii

