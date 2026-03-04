€ 5.0959
Stiri

Vaticanul respinge "războiul preventiv" din Iran și avertizează asupra unui conflict global
Data publicării: 19:17 04 Mar 2026

Vaticanul respinge "războiul preventiv" din Iran și avertizează asupra unui conflict global
Autor: Tiberiu Vasile

Vaticanul respinge Papa Leon / FOTO: Agerpres

Vaticanul avertizează că războaiele preventive, cum ar fi atacurile recente asupra Iranului, riscă să arunce lumea într-un conflict global.

Războaiele preventive riscă să arunce întreaga lume în conflict, a avertizat miercuri secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, întrebat în legătură cu justificarea atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului, transmit ANSA, Reuters și AFP.

Dacă statelor li s-ar recunoaște dreptul la război preventiv, conform propriilor criterii și fără un cadru juridic supranațional, întreaga lume ar risca să fie cuprinsă de flăcări, a declarat Parolin miercuri pentru Vatican News.

Această erodare a dreptului internațional este cu adevărat îngrijorătoare: justiția a cedat locul forței; forța legii a fost înlocuită de legea forței, cu convingerea că pacea poate apărea numai după ce inamicul a fost anihilat, a sintetizat cardinalul.

"Ne putem întreba dacă credem cu adevărat că soluția poate veni din lansarea de rachete și bombe"

Potrivit secretarului de stat al Vaticanului, este un moment de mare durere, deoarece popoarele din Orientul Mijlociu - inclusiv comunitățile sale creștine - au fost din nou aruncate în oroarea războiului, care nimicește brutal vieți omenești, aduce distrugere și atrage națiuni întregi în spirale ale violenței, cu rezultate incerte.

În același timp, ne putem întreba dacă credem cu adevărat că soluția poate veni din lansarea de rachete și bombe, a adăugat cardinalul, fără a menționa Statele Unite, notează AFP.

Pacea și securitatea trebuie cultivate și urmărite prin posibilitățile oferite de diplomație, în special de diplomația exercitată în cadrul organismelor multilaterale, unde statele au posibilitatea de a reglementa conflictele într-un mod lipsit de vărsare de sânge și mai just, a conchis cardinalul Parolin.

"Pacea nu mai este căutată ca un dar și un bun dezirabil în sine, ci este căutată prin forța armelor"

La începutul acestui an, Papa Leon al XIV-lea a denunțat deja, la o reuniune cu corpul diplomatic, faptul că războiul a revenit la modă.

Pacea nu mai este căutată ca un dar și un bun dezirabil în sine (...), ci este căutată prin forța armelor, ca o condiție pentru afirmarea propriei dominații, a spus atunci șeful Bisericii Catolice, fără a numi direct nicio țară.

Este neobișnuit ca diplomații Vaticanului să critice deschis anumite campanii militare, observă agenția Reuters. Oficialii Vaticanului preferă de obicei să evite luările de poziție în presă și să activeze în culise, lăsând deschisă posibilitatea ca biserica să servească drept mediator în conflicte.

Cardinalul Parolin, principalul diplomat al Vaticanului din 2013, este cunoscut ca fiind de regulă foarte precaut cu cuvintele, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Papa Leon a refuzat invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace
 

Urmăriți DCNews și pe Google News

vatican
conflict iran
iran
israel
sua
