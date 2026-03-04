€ 5.0959
Români blocați din cauza conflictului din Orient. De ce unele companii aeriene nu sunt obligate să îi ajute
Data actualizării: 12:29 04 Mar 2026 | Data publicării: 09:59 04 Mar 2026

Români blocați din cauza conflictului din Orient. De ce unele companii aeriene nu sunt obligate să îi ajute
Autor: D.C.

imagine cu aeroportul din Dubai Românii blocați în Dubai nu găsesc soluții pentru a se întoarce în România. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea sau întârzierea mai multor zboruri internaționale, iar unii români aflați în tranzit au rămas blocați în aeroporturi din diferite țări.

Specialiștii din aviație spun că situația este adesea complicată de modul în care au fost cumpărate biletele de avion.


Una dintre problemele frecvente apare atunci când pasagerii își cumpără zborurile separat, de la companii diferite. În astfel de cazuri, responsabilitatea operatorilor aerieni este limitată.


„Dacă ai luat avionul pe curse din astea mari, dar în două bucăți, adică ai cumpărat două bilete separate, de exemplu până la Istanbul și apoi un alt zbor mai departe, dacă ai pierdut conexiunea sau s-a întâmplat ceva, ești pe banii tăi”, explică specialiștii.


Motivul este simplu: Fiecare companie aeriană răspunde doar pentru segmentul pe care îl operează.

„Prima companie și-a făcut treaba, a doua nu te mai așteaptă”, spun aceștia.


De aceea, recomandarea piloților și a experților din domeniu este ca, atunci când există escală, întregul traseu să fie rezervat prin aceeași companie sau prin același bilet.


În această situație, compania aeriană își asumă responsabilitatea pentru întregul itinerariu.

„Dacă pleci cu aceeași companie pe tot traseul, chiar dacă ai escală, operatorul este responsabil dacă apar întârzieri sau anulări și trebuie să te redirecționeze”, explică specialiștii.


În schimb, dacă pasagerii cumpără separat un zbor până la Doha și un altul din Doha spre o altă destinație, cum ar fi Filipine, companiile nu au obligația să ofere soluții în cazul în care prima cursă întârzie sau este anulată.


În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al modificărilor frecvente ale rutelor aeriene, aceste situații devin tot mai frecvente, iar pasagerii rămân blocați în aeroporturi fără ca vreo companie aeriană să fie obligată să le asigure continuarea călătoriei.

orientul mijlociu
razboi
avion
curse
Comentarii

