Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video

Un al doilea atac a fost lansat asupra unei baze militare britanice din Cipru, potrivit guvernului cipriot citat de Sky News.

Două drone fără pilot care se îndreptau spre RAF Akrotiri au fost „interceptate cu succes”, a declarat un purtător de cuvânt.

Acum o oră, sirenele de raid aerian au sunat la bază, care a fost atacată de drone iraniene care vizau pista și în cursul nopții trecute.

