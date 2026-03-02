€ 5.0972
Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video
Data publicării: 13:59 02 Mar 2026

Iranul atacă Cipru pentru a doua oară în ultimele ore / video
Autor: Ioan-Radu Gava

Sursa foto: Agerpres

Pe măsură de conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică, Iranul a atacat pentru a doua oară o bază militară britanică din Cipru.

Un al doilea atac a fost lansat asupra unei baze militare britanice din Cipru, potrivit guvernului cipriot citat de Sky News.

Două drone fără pilot care se îndreptau spre RAF Akrotiri au fost „interceptate cu succes”, a declarat un purtător de cuvânt.

Acum o oră, sirenele de raid aerian au sunat la bază, care a fost atacată de drone iraniene care vizau pista și în cursul nopții trecute.

