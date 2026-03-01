Ce înseamnă ayatollah și de ce termenul este înțeles greșit: de la "semnul lui Dumnezeu", la rolul real în lumea șiită

Literal, cuvântul "ayatollah" înseamnă "semnul lui Dumnezeu", iar termenul vine din arabă, fiind folosit ca titlu onorific în islamul șiit, mai ales în ramura șiită duodecimană, dominantă în Iran și puternic prezentă în Irak.

Ayatollah nu este un nume propriu și nici o funcție politică în sine.

În practică, un ayatollah este un cleric șiit de rang înalt, recunoscut pentru pregătirea sa în jurisprudență islamică, teologie și interpretarea legii religioase.

Encyclopaedia Iranica arată că titlul a fost acordat prin uz și prestigiu, în special unor mujtahidi, adică savanți considerați capabili să formuleze judecăți juridice independente în probleme de drept islamic. Cu alte cuvinte, nu orice cleric este ayatollah, iar titlul presupune autoritate religioasă reală în interiorul comunității șiite.

Un punct important este că ayatollah nu înseamnă automat lider politic. În Occident, termenul a ajuns să fie asociat aproape reflex cu Iranul revoluționar și cu figuri precum Ruhollah Khomeini sau Ali Khamenei, dar sensul de bază rămâne unul clerical, nu guvernamental.

Britannica notează explicit că în cazul lui Ali Khamenei titlul de ayatollah desemna rangul său religios, în timp ce funcția politică propriu-zisă era aceea de rahbar, adică lider suprem al Iranului.

Încă un titlu peste ayatollah

De asemenea, titlul nu este vârful absolut al ierarhiei șiite. Deasupra lui, în uzul contemporan, apare adesea formula "Marele Ayatollah" sau Ayatollah al-Uzma, rezervată clericilor cu autoritate excepțională. Cei mai influenți dintre aceștia pot deveni marja al-taqlid, adică "sursă de imitație" sau autoritate religioasă urmată de credincioși în probleme de practică religioasă și drept islamic.

Oxford Reference și Britannica arată că marja este, în mod normal, nivelul cel mai înalt de referință religioasă în șiismul duodeciman.

Istoric, termenul este mai recent decât pare. Encyclopaedia Iranica subliniază că, deși astăzi pare un titlu tradițional foarte vechi, folosirea lui pe scară largă este relativ modernă și s-a consolidat în epoca târzie Qajar și în secolul XX. Asta contează, pentru că arată că rangurile clericale șiite nu sunt o ierarhie fixă, universală și identică în toate epocile, ci au evoluat odată cu instituțiile religioase și politice ale Iranului și Irakului șiit.

Un ayatollah nu este un papă al poporului. Cine poate avea titlul și cine nu

Mai simplu spus, un ayatollah este un mare învățat șiit, nu un "papă al șiismului". Nu există un singur ayatollah pentru toți șiiții din lume și nici un centru unic de comandă religioasă comparabil cu Vaticanul în catolicism. Autoritatea acestor clerici se bazează pe recunoaștere academică, influență religioasă, rețele de seminarii și încrederea credincioșilor care aleg să le urmeze opiniile juridice și fatwa-urile.

Confuzia apare frecvent și din cauza politicii iraniene.

După revoluția din 1979, presa internațională a folosit deseori cuvântul "ayatollah" aproape ca sinonim pentru conducerea iraniană.

Nu fiecare ayatollah conduce un stat și nu fiecare lider politic iranian este relevant prin titlul de ayatollah, ci prin funcția instituțională pe care o ocupă. De aceea, într-un text riguros, e important să se facă diferența între rangul religios și puterea politică.