Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, anunță intrarea provizorie în vigoare a componentei comerciale a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Am spus-o şi înainte, când suntem gata, suntem gata", a afirmat şefa executivului european, transmite Agerpres.

Ursula von der Leyen: Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie

"În ultimele săptămâni, am purtat discuţii aprofundate pe această temă cu statele membre şi cu membri ai Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie", a declarat ea într-un scurtă alocuţiune adresată presei.

Anunţul făcut de şefa Comisiei Europene vine după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul UE-Mercosur. Brazilia şi Paraguay încă nu l-au ratificat, dar este de aşteptat să o facă în curând, a declarat Ursula von der Leyen.