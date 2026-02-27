€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Data publicării: 13:19 27 Feb 2026

Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Autor: Doinița Manic

imagine cu Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene Anunțul a fost făcut de Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Comisia Europeană anunţă intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, anunță intrarea provizorie în vigoare a componentei comerciale a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Am spus-o şi înainte, când suntem gata, suntem gata", a afirmat şefa executivului european, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor

Ursula von der Leyen: Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie

"În ultimele săptămâni, am purtat discuţii aprofundate pe această temă cu statele membre şi cu membri ai Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie", a declarat ea într-un scurtă alocuţiune adresată presei.

Anunţul făcut de şefa Comisiei Europene vine după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul UE-Mercosur. Brazilia şi Paraguay încă nu l-au ratificat, dar este de aşteptat să o facă în curând, a declarat Ursula von der Leyen.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ursula von der leyen
comisia europeana
acord ue mercosur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 24 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 31 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 31 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 32 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 4 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 40 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 18 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Legea privind pensiile speciale ale magistraților, promulgată de Nicușor Dan
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close