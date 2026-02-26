€ 5.0955
Stiri

DCNews Stiri Vaccinarea copiilor, urgență națională. Prof. dr. Doina Pleșca, la DC Medical și DC News
Data actualizării: 18:11 26 Feb 2026 | Data publicării: 15:06 26 Feb 2026

Vaccinarea copiilor, urgență națională. Prof. dr. Doina Pleșca, la DC Medical și DC News
Autor: Doinița Manic

imagine cu Prof. dr. Doina Pleșc Prof. dr. Doina Pleșca trage un semnal de alarmă în ceea ce privește acoperirea vaccinală în rândul copiilor. Foto: DC Medical

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, trage un semnal de alarmă în ceea ce privește acoperirea vaccinală în rândul copiilor.

Prof. dr. Doina Pleșca, președintele Societății Române de Pediatrie, subliniază gravitatea situației legate de acoperirea vaccinală scăzută și necesitatea revenirii la medicina preventivă.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Doina Pleșca ne-a vorbit despre: 

Schimbarea comportamentului părinților post-pandemie

"Din păcate, am pierdut ceva extrem de important și anume gândirea preventivă, practicată de zeci de ani în țările dezvoltate și care reprezintă principala sursă de sănătate pentru toate categoriile de populație, mai ales pentru cei mici"

Acoperirea vaccinală scăzută în România

"Dacă ne raportăm la datele furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, situația este cu adevărat îngrijorătoare. Indiferent dacă lucrăm în spital, în ambulatoriu sau în cabinetele de medicină de familie, aceste cifre ar trebui să ne întristeze pe toți. În condițiile în care ținta stabilită de Organizația Mondială a Sănătății este o acoperire vaccinală de 95%, România se află la procente aproape la jumătate din acest prag"

Rujeola, rubeola și oreionul, risc major

"Nu mai vorbim despre vaccinarea împotriva rujeolei, rubeolei și oreionului, unde situația este și mai gravă. Cu adevărat dramatic"

Gripa și infecțiile respiratorii acute

"Acoperirea vaccinală antigripală la nivel național este de doar 6%, iar în rândul copiilor de numai 2,5%, în condițiile în care aceștia merg în creșe, grădinițe și școli, în colectivități unde riscul de diseminare a infecțiilor virale este extrem de ridicat"

Medicina preventivă

"Ne aflăm într-un moment foarte dificil, în care ar trebui să regândim, într-un ritm rapid, noi strategii. Pe de o parte, este esențială conștientizarea importanței medicinei preventive și, pentru că vorbeam în mod deosebit despre vaccinări, trebuie subliniat faptul că vaccinarea rămâne una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi se poate proteja de îmbolnăvire sau chiar de apariția unor forme severe, cu pericol vital"

Contraindicațiile reale vs. mituri despre vaccinare

"Contraindicațiile reale sunt rare, iar unele dintre cele invocate sunt, din păcate, abuzive, poate din necunoaștere sau teamă"

Emisiunea va fi difuzată joi, 26 februarie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539 

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV 

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro 

https://www.facebook.com/dcnews.ro 

https://www.facebook.com/dcnewstv

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

doina plesca
vaccinare
vaccinare copii
