Data actualizării: 15:26 17 Ian 2026 | Data publicării: 14:53 17 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 19-25 ianuarie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

Fotografie Daniela Simulescu noiembrie Astrolog Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

 

Avem în față o săptămână foarte complicată din punct de vedere astrologic. Și clar, destul de ofertantă. Vă reamintim că ne apropiem de ieșirea lui Neptun din semnul Peștilor, acolo unde a fost din 2012.

După care, intrăm în sezonul Vărsătorului. Însă într-un mod special! După Pluto și Venus, vor intra în acest semn Soarele, Mercur și Marte.

Deci vom avea un stellium în Vărsător. O configurație astrologică rară, care va schimba peisajul geopolitic, dar și rutina individuală.

Citește și Prima Lună Nouă din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt

Să nu uităm că arhetipul Vărsătorului este cel al independenței, revoluției, progresului, colectivității, tehonologiei și inovației.

Despre aceste aspecte astrologic, efectele acestora și cum vor fi influențate zodiile, astrologul Daniela Simulescu va aduce explicații complete în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 18 ianuarie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

