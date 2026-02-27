€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Disfuncțiile sexuale, analizate din perspectivă medicală și psihologică la „Răspundem! Sâmbăta”, cu Dana Iancu
Data actualizării: 23:29 27 Feb 2026 | Data publicării: 23:29 27 Feb 2026

EXCLUSIV Disfuncțiile sexuale, analizate din perspectivă medicală și psihologică la „Răspundem! Sâmbăta”, cu Dana Iancu
Autor: Elena Aurel

dr liviu adrian

Dana Iancu, o jurnalistă cu expertiză în consiliere și dezvoltare personală, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii „Răspundem! Sâmbăta”.

„Răspundem! Sâmbăta!” revine cu o nouă ediție. În această săptămână, realizatorul emisiunii, psihologul Mihai Jianu, și moderatoarea Dana Iancu îl au invitat pe dr. Liviu Adrian. Se va alătura discuției și ultrapsihologul Radu Leca.

Gazda dumneavoastră, Dana Iancu, va aborda cu invitații ei tot felul de teme interesante. De această dată, se va vorbi despre un subiect sensibil pentru relațiile de cuplu. Ne referim la disfuncțiile sexuale, care nu apar întâmplător și pot avea atât cauze medicale, cât și cauze psiho-emoționale, și conexiunea cu psihologia și stresul. 

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

Ce este disfuncția sexuală

Cum poate fi analizată problema din punct de vedere psihologic 

Care sunt cele mai frecvente tipuri de disfuncții sexuale la bărbați, dar și la femei 

Cum gestionezi problema în cuplu. Cum discuți cu partenerul dacă apar astfel de situații 

Cât durează, în medie, rezolvarea unei disfuncții sexuale

„Răspundem! Sâmbăta”, o discuție sinceră despre emoții, relații și nevoia profundă de siguranță afectivă. Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele le vom afla sâmbătă, de la ora 12:00, de la psihologii Radu Leca și Mihail Jianu.

VEZI ȘI: Anxietate și depresie. De ce lipsa inteligenței emoționale ajunge să fie prezentată drept sursă directă a tulburărilor afective

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Răspundem! Sâmbăta
disfunctie erectila
Dana Iancu
radu leca
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Bijuteria arhitecturală a Constanței renaște: Sinagoga restaurată își deschide porțile vizitatorilor
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Disfuncțiile sexuale, analizate din perspectivă medicală și psihologică la „Răspundem! Sâmbăta”, cu Dana Iancu
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Donald Trump afirmă că SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei“
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Gabriel Nuță-Stoica și Radu Leca, responsabili coaching studenți, s-au întâlnit cu studenții pentru o sesiune practică despre influență, manipulare și puterea comunicării conștiente
Publicat acum 1 ora si 57 minute
PSD: Uniunea Salvador România trebuie să revoce numirea lui Salvador!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 25 minute
Ambasadorul SUA în Israel, către angajații săi: Găsiți un avion către orice destinație. Astăzi!
Publicat acum 15 ore si 48 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 17 ore si 24 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 14 ore si 2 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 12 ore si 1 minut
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close