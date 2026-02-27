Disfuncțiile sexuale, analizate din perspectivă medicală și psihologică la „Răspundem! Sâmbăta”, cu Dana Iancu

„Răspundem! Sâmbăta!” revine cu o nouă ediție. În această săptămână, realizatorul emisiunii, psihologul Mihai Jianu, și moderatoarea Dana Iancu îl au invitat pe dr. Liviu Adrian. Se va alătura discuției și ultrapsihologul Radu Leca.

Gazda dumneavoastră, Dana Iancu, va aborda cu invitații ei tot felul de teme interesante. De această dată, se va vorbi despre un subiect sensibil pentru relațiile de cuplu. Ne referim la disfuncțiile sexuale, care nu apar întâmplător și pot avea atât cauze medicale, cât și cauze psiho-emoționale, și conexiunea cu psihologia și stresul.

Printre principalele subiecte de discuție se numără:

Ce este disfuncția sexuală

Cum poate fi analizată problema din punct de vedere psihologic

Care sunt cele mai frecvente tipuri de disfuncții sexuale la bărbați, dar și la femei

Cum gestionezi problema în cuplu. Cum discuți cu partenerul dacă apar astfel de situații

Cât durează, în medie, rezolvarea unei disfuncții sexuale

„Răspundem! Sâmbăta”, o discuție sinceră despre emoții, relații și nevoia profundă de siguranță afectivă. Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele le vom afla sâmbătă, de la ora 12:00, de la psihologii Radu Leca și Mihail Jianu.

