Stiri

Donald Trump afirmă că SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei"
Data publicării: 23:21 27 Feb 2026

Donald Trump afirmă că SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei“
Autor: Ioan-Radu Gava

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Trump afirmă că SUA ar putea opta pentru o „preluare prietenoasă de control asupra Cubei“, ca urmare a blocadei energetice.

Preşedintele Donald Trump a afirmat vineri că Statele Unite ar putea opta pentru o "preluare prietenoasă de control asupra Cubei" în contextul tensiunilor cu această insulă din cauza blocadei energetice impuse de Washington, informează EFE și Agerpres.

"Nu au nimic în acest moment, dar vorbesc cu noi şi poate vom avea o preluare prietenoasă de control asupra Cubei. Am putea ajunge la o preluare prietenoasă de control asupra Cubei după mulţi, mulţi ani", a declarat preşedintele american presei la Casa Albă înainte de a pleca în Texas pentru un miting.

Donald Trump a asigurat că Cuba se află într-o "situaţie gravă" şi că SUA ar putea face ceva "foarte pozitiv" pentru cetăţenii cubanezi din exil şi pentru cei care încă mai locuiesc în ţară.

"De mic am auzit vorbindu-se despre Cuba. Toată lumea dorea o schimbare şi pot vedea că acest lucru se întâmplă", a spus preşedintele Trump, adăugând că secretarul de stat Marco Rubio "se ocupă de asta".

EXCLUSIV SUA, atac iminent asupra Iranului. Româncă din Israel, dezvăluire emoționantă

"După cum ştiţi, nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare. Iar în acest moment este o naţiune cu probleme serioase şi doresc ajutorul nostru", a declarat el.

Declaraţiile sale au loc într-un context de tensiuni puternice între Washington şi Havana din cauza blocadei petroliere impuse insulei şi la doar câteva zile după operaţiunea efectuată de Cuba împotriva unei ambarcaţiuni provenind din Florida care i-ar fi încălcat apele teritoriale şi împotriva căreia autorităţile au deschis focul cauzând moartea a patru membri ai echipajului. Cel puţin unul dintre cei patru decedaţi şi unul dintre cei şase răniţi erau cetăţeni americani, în timp ce restul ar putea fi rezidenţi legali permanenţi.

În ianuarie, după operaţiunea din Venezuela în care a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, aliat al Havanei, Cuba şi-a pierdut accesul la petrolul venezuelean, iar preşedintele Trump a ordonat impunerea de taxe vamale pentru ţările care furnizează ţiţei insulei, agravând cea mai seriosă criză economică şi socială pe care ţara o traversează din 1959.

Cu toate acestea, miercuri, guvernul american a relaxat blocada petrolieră impusă Cubei şi a autorizat exportul de ţiţei venezuelean către insulă cu anumite restricţii şi prin intermediul sectorului privat.

Potrivit Miami Herald, oficiali americani apropiaţi de secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit miercuri cu Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, în marja summitului Caricom, transmite AFP.

Rodriguez Castro nu deţine funcţii oficiale în cadrul guvernului cubanez, dar este considerat o figură influentă pe insulă.

Axios a raportat săptămâna trecută că Marco Rubio, născut în SUA, dar ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză, a avut schimburi de opinii cu Rodriguez Castro, ocolind astfel guvernul de la Havana.

donald trump
sua
cuba
