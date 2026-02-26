MApN, anunț de ultimă oră în urma unui atac rusesc aproape de Dunăre. În România s-a dat RO-Alert

Astfel, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană.

Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma notificării transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene. Vehiculul aerian fără pilot nu a intrat în spațiul aerian național, măsurile de alertă încetând în jurul orei 17.30.



La ora 18.00 s-a ordonat ridicarea de la sol a două aeronave Eurofighter Typhoon – una a Forțelor Aeriene Germane și una a Forțelor Aeriene Spaniole, din Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, în urma observării unui nou vehicul aerian fără pilot care se îndrepta spre spațiul aerian național.



Inspectoratul General pentru Situații de urgență a transmis un nou mesaj RO-Alert populației din nord-estul județului Tulcea.



Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina.



În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

