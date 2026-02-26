€ 5.0955
Hoții care au dat jafuri de 2,5 milioane de euro în Germania, prinși în Vaslui
Data publicării: 15:34 26 Feb 2026

Hoții care au dat jafuri de 2,5 milioane de euro în Germania, prinși în Vaslui
Autor: Irina Constantin

 hoti germania vaslui 1

Grupare de hoți care a terorizat Germania a fost destructurată în Vaslui, România. Ei sunt cei care l-au atacat brutal pe Willi Weber, manager din Formula 1, în propria locuinţă.

”La data de 25 februarie 2026, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române și Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vaslui, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și tâlhărie calificată cu consecințe deosebit de grave.
 
Concomitent cu activitățile desfășurate în România, au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară și pe teritoriul Franței.

Cercetările efectuate de către Procuratura Stuttgart au arătat că, în lunile ianuarie, septembrie și decembrie 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea cetățeni români, ar fi pătruns în locuințele persoanelor, unde, prin amenințare cu moartea, le-ar fi obligat să predea bunurile de valoare din locuințe și să le deschidă seifurile în care se aflau bijuterii și sume de bani.

Ulterior, persoanele în cauză ar fi legat victimele, pentru a le pune în imposibilitatea de a sesiza forțele de ordine.

Jafuri de 2,5 milioane de euro

Prejudiciul înregistrat în urma comiterii faptelor este de peste 2,5 milioane de euro.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate bijuterii (inele, brățări, coliere) și ceasuri de lux, o parte dintre acestea fiind inscripționate cu numele unora dintre persoanele vătămate, monede, obiecte de vestimentație, genți, 71.000 de euro, 12.000 de USD, 300 de franci elvețieni, dispozitive de stocare a datelor, două pistoale cu gaze iritant-lacrimogene, 74 de cartușe cu gaz, un pistol cu capse, un pistol și 55 de cartușe, deținute ilegal, arme albe, precum și alte mijloace de probă, ce urmează să fie puse la dispoziția autorităților judiciare germane.

De asemenea, au fost puse în aplicare 4 mandate europene de arestare, emise pe numele unor persoane, cetățeni români.

La activități au participat  7 polițiști germani din cadrul Poliției Stuttgart și Tomerl, suportul tehnic fiind oferit de 3 specialiști din cadrul EUROPOL.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” anunță DIICOT. 

hoti
diicot
germania
vaslui
