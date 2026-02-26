Tensiuni în Canada: Liderul mișcării de independență din Alberta a fost amenințat cu moartea / video

Stay Free Alberta „condamnă cu fermitate un incident tulburător de intimidare care l-a vizat pe Mitch Sylvestre, un semnatar cheie și CEO al Alberta Prosperity Project”, se arată în declarația din 24 februarie citată de Lakeland Today.

„Acest act a constituit o amenințare clară cu moartea la adresa domnului Sylvestre și a creat un mediu de frică pentru cele două angajate (n.r. din locație). Cel puțin o angajată și-a exprimat ulterior îngrijorări serioase cu privire la siguranța sa, până la punctul în care s-a gândit să-și părăsească locul de muncă”, se arată în declarația Stay Free Alberta.

„Un astfel de comportament este o încercare deliberată de a intimida și reduce la tăcere participarea politică legală la procesul democratic pentru un referendum pentru independența Albertei”, mai precizează Stay Free Alberta.

Reacția lui Mitch Sylvestre

Mitch Sylvestre, CEO-ul Alberta Prosperity Project, a precizat că toți cei care vor încerca să intimideze susținătorii desprinderii provinciei Alberta de Canada vor fi „filmați și postați pe Internet“.

„Acesta este mesajul nostru către oricine crede că poate intimida voluntarii, organizatorii de campanii electorale, susținătorii sau familiile lor... Vă vom face poze și apoi vă vom posta pe internet și apoi vă vom găsi. Vă vom identifica. Apoi vă vom acuza. Și pe oricine vă spune să faceți asta, îl vom acuza și pe el. Vom face toate pașii posibili pentru a ne proteja poporul. Urmăm o cale democratică legală, trasată de Curtea Supremă a Canadei, pentru Independența Albertei”, a precizat Mitch Sylvestre, CEO-ul Alberta Prosperity Project.

Sylvestre a fost una dintre principalele fețe ale mișcării separatiste în ultimii ani. Recent, el a participat la mai multe evenimente, în timp ce susținătorii se deplasează prin provincie adunând semnături pentru o petiție care pune întrebarea: „Sunteți de acord ca Provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”

Stay Free Alberta spune că incidentul a fost raportat la RCMP.

„Cooperăm pe deplin cu autoritățile și avem încredere în poliție și în instanțele judecătorești pentru a gestiona problema în mod corespunzător”, a transmis Stay Free Alberta.

Declarația adaugă, de asemenea: „În calitate de comerciant legal de arme de foc și muniții, personalul vinde muniție toată ziua. Ei știu cum arată muniția și au recunoscut imediat intenția din spatele prezentării glonțului în acest context. Mesajul a fost inconfundabil și inacceptabil.”

Înregistrările de pe camerele de supraveghere ale incidentului au fost, de asemenea, distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare.