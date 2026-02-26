€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Tensiuni în Canada: Liderul mișcării de independență din Alberta a fost amenințat cu moartea / video
Data publicării: 17:02 26 Feb 2026

Tensiuni în Canada: Liderul mișcării de independență din Alberta a fost amenințat cu moartea / video
Autor: Ioan-Radu Gava

steag provincia alberta si canada Foto: Unsplash

Stay Free Alberta a emis o declarație în care susține că a avut loc un incident în Bonnyville, unde un bărbat a prezentat un glonț și a spus că e pentru Mitch Sylvestre, CEO al Alberta Prosperity Project.

Stay Free Alberta „condamnă cu fermitate un incident tulburător de intimidare care l-a vizat pe Mitch Sylvestre, un semnatar cheie și CEO al Alberta Prosperity Project”, se arată în declarația din 24 februarie citată de Lakeland Today.

„Acest act a constituit o amenințare clară cu moartea la adresa domnului Sylvestre și a creat un mediu de frică pentru cele două angajate (n.r. din locație). Cel puțin o angajată și-a exprimat ulterior îngrijorări serioase cu privire la siguranța sa, până la punctul în care s-a gândit să-și părăsească locul de muncă”, se arată în declarația Stay Free Alberta.

„Un astfel de comportament este o încercare deliberată de a intimida și reduce la tăcere participarea politică legală la procesul democratic pentru un referendum pentru independența Albertei”, mai precizează Stay Free Alberta.

CITEȘTE ȘI                -                Revoltă și acuzații de trădare în Canada: Separatiștii din Alberta s-au întâlnit cu oameni din Administrația Trump / Reacția SUA

Reacția lui Mitch Sylvestre

Mitch Sylvestre, CEO-ul Alberta Prosperity Project, a precizat că toți cei care vor încerca să intimideze susținătorii desprinderii provinciei Alberta de Canada vor fi „filmați și postați pe Internet“.

„Acesta este mesajul nostru către oricine crede că poate intimida voluntarii, organizatorii de campanii electorale, susținătorii sau familiile lor... Vă vom face poze și apoi vă vom posta pe internet și apoi vă vom găsi. Vă vom identifica. Apoi vă vom acuza. Și pe oricine vă spune să faceți asta, îl vom acuza și pe el. Vom face toate pașii posibili pentru a ne proteja poporul. Urmăm o cale democratică legală, trasată de Curtea Supremă a Canadei, pentru Independența Albertei”, a precizat Mitch Sylvestre, CEO-ul Alberta Prosperity Project.

Sylvestre a fost una dintre principalele fețe ale mișcării separatiste în ultimii ani. Recent, el a participat la mai multe evenimente, în timp ce susținătorii se deplasează prin provincie adunând semnături pentru o petiție care pune întrebarea: „Sunteți de acord ca Provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”

Stay Free Alberta spune că incidentul a fost raportat la RCMP.

„Cooperăm pe deplin cu autoritățile și avem încredere în poliție și în instanțele judecătorești pentru a gestiona problema în mod corespunzător”, a transmis Stay Free Alberta.

Declarația adaugă, de asemenea: „În calitate de comerciant legal de arme de foc și muniții, personalul vinde muniție toată ziua. Ei știu cum arată muniția și au recunoscut imediat intenția din spatele prezentării glonțului în acest context. Mesajul a fost inconfundabil și inacceptabil.”

Înregistrările de pe camerele de supraveghere ale incidentului au fost, de asemenea, distribuite pe scară largă pe rețelele de socializare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
alberta
Mitch Sylvestre
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video
Publicat acum 23 minute
Ce este oboseala cronică și ce putem face să ieșim din această stare
Publicat acum 35 minute
Rusia și Belarus își consolidează parteneriatul strategic în contextul tensiunilor internaționale
Publicat acum 40 minute
Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, care a anunțat referendum în PSD / video
Publicat acum 51 minute
Atenție la evaluări! Diferențe mari de impozit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 44 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Performanța României care ”deranjează foarte mult”. Planul din Guvern dezvăluit de ministrul Barbu: Nimeni nu ne mai poate bate la nivelul UE
Publicat acum 7 ore si 23 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Fostul șef al Vămilor, demis ca incompetent, repus șef. Vasile Marica, semnal de alarmă. ”O sfidare!”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close