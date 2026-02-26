€ 5.0955
Subcategorii în Stiri

"Toate, dar toate școlile din Marea Britanie folosesc pui românesc". Barbu susține că avem cea mai curată etichetă din UE
Data publicării: 13:33 26 Feb 2026

EXCLUSIV ”Toate, dar toate școlile din Marea Britanie folosesc pui românesc”. Barbu susține că avem cea mai curată etichetă din UE
Autor: Tiberiu Vasile

”Toate, dar toate școlile din Marea Britanie folosesc pui românesc”. Barbu susține că avem cea mai curată etichetă din UE Pui la cuptor / Fotografie de la Rafaela Freire: https://www.pexels.com/ro-ro

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dezvăluit joi, la DC News, de ce toate școlile din Marea Britanie folosesc pui românesc.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit joi, într-un interviu exclusiv la emisiunea „Ce se întâmplă?” de pe DC News și DC News TV, perspective de impact despre agricultura românească și exporturile internaționale. În discuția moderată de Răzvan Dumitrescu, ministrul Barbu a explicat cum puii românești au ajuns să fie opțiunea preferată de toate școlile din Marea Britanie. Totodată, acesta a explicat și ce consecințe ar fi existat dacă nu erau prezente garanțiile din acordul Mercosur votat de România și multe alte state membre UE.

"Avem sectorul avicol foarte bine dezvoltat"

"Noi avem sectorul avicol foarte bine dezvoltat și suntem net exportatori în Uniunea Europeană, dar și în Marea Britanie. Toate școlile, dar toate școlile din Marea Britanie, folosesc puiul românesc. De ce îl folosesc? Pentru că avem pui cu eticheta cea curată. Producem pui crescut cu 90% porumb, fără alte premixuri. Calitatea puiului din România este net superioară. Să nu credeți că Marea Britanie dădea în școli puiul nostru dacă nu avea cea mai curată etichetă din lume. Este pui 100% românesc. Am văzut mulți analiști, specialiști pe partea de comerț, dar și foarte mulți economiști care criticau de ce m-am opus eu acordului Mercosur.

"Dacă vă aduceți aminte..."

Vă dau un exemplu: 1,5% din consumul din UE la carnea de pui reprezenta 180.000 de tone. Dacă importam din zona de Mercosur doar pieptul de pui, unde pe partea economică cel mai important este pieptul, reprezenta 24% din consumul din Uniunea Europeană. Adică, nu exportau din zona de Mercosur puiul întreg. Dacă mergeau doar pe gama de piept de pui, din analizele pe care le-am făcut și cu societățile cele mai puternice, pentru că 90% din producția de pui din România este realizată de companii exclusiv românești, cu capital românesc, am ajuns și noi la concluzia că reprezenta 24% din consumul din Uniunea Europeană. Noi, fiind exportatori către UE și Marea Britanie, normal că pierdeam cota de piață. Așa cum s-a mai întâmplat. Dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a dat drumul la un acord prin care am putut importa în România pulpe congelate, cu niște ani în urmă a fost asta, aproape 2.000 de ferme de pui din România s-au închis. Dacă mergem mai în spate, atunci când s-a făcut acord de liber schimb cu Rusia pe zahăr, 9 fabrici de zahăr de la noi din țară s-au închis. Același lucru se putea întâmpla și pe Mercosur dacă nu puneam acele garanții", a explicat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

CITEȘTE ȘI: Incertitudinea pe care mizează România. Ministru Barbu anunță că „poate deveni cel mai mare jucător din UE”

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ministrul agriculturii
florin barbu
marea britanie
romania
carne de pui
